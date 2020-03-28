مبادرة مجتمعية من اللجنة البارالمبية ورابطة اللاعبين بالتعاون مع تكية أم علي

عمان – الغد – دخلت مبادرة مشتركة بين اللجنة البارالمبية الأردنية ورابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية وبالتعاون مع تكية أم علي، حيز التنفيذ، وذلك عقب بدء توزيع طرود غذائية والعمل على إيصالها إلى المحتاجين من منظومة اللجنة البارالمبية.

وتأتي هذه الخطوة تفاعلا مع الظروف الراهنة الذي يمر بها الوطن في مواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد وتزامنا مع مواصلة تكية أم علي إيصال الدعم الغذائي للأسر الأشد حاجة في المملكة، وقيام فرق عمل تكية أم علي لإيصال الطرود الغذائية مباشرة لمنازل الأسر المنتفعة حفاظا على سلامتهم،

وثمن فادي زريقات نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الدوليين ومها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية تعاون تكية أم علي مع هذه المبادرات، وعلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات كافة.

من جانبه، أكد سامر بلقر مدير عام تكية أم علي حرص التكية على إنجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية، التي تؤكد على أصالة الشعب الأردني.