مبادرة لتشغيل أردنيين فقدوا وظائفهم بالخارج

عمان- الغد- اطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” بالتعاون مع شركة “كلمنتينا” للتوظيف، المبادرة الوطنية ʺبلدك معكʺ بهدف الاستفادة من خبرات الأردنيين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين فقدوا وظائفهم بالبلدان الأخرى إثر جائحة كورونا، وإيجاد وظائف لهم وفرص تعاقدية عبر تشبيكهم مع شركات محلية وإقليميّة.

وتسعى المبادرة -بحسب البيان الصحافي الصادر عن جمعية “انتاج”- الى تشبيك هؤلاء المتخصصين مع الشركات المحلية والإقليميّة، لاسيما وأن هنالك عدد كبير من الخبراء والمهندسين والمبرمجين عادوا -ومتوقع عودة أخرين- من الدول التي يعملون بها الى المملكة بسبب تداعيات فايروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول

ومن المتوقع أن تمنح هذه المبادرة الأردنيين العائدين فرص للعمل ولتقديم خدماتهم الاستشارية لأكثر من 250 شركة من أعضاء انتاج وأكثر من 300 شركة محلية ودولية من عملاء كلمنينا.

وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان الأردنيين في الخارج يملكون خبرات متميزة وكبيرة، في حين ان الشركات في المملكة بحاجة دائمة لتوظيف ذوي الخبرات.

ونوه الى ان جمعية “انتاج” ومن خلال سعيها الدائم وجهودها الكبيرة لدعم الشركات المحلية والعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا عمدت الى إطلاق هذه المبادرة، مُعلناً ان الجمعية بصدد انشاء قاعدة بيانات للأردنيين الذين فقدوا وظائفهم خارج المملكة تحتوي على أسمائهم وخبراتهم ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى ان الهدف من انشاء قاعدة البيانات هو تشبيك أصحاب الخبرات مع الشركات المحلية والإقليمية بالشراكة مع شركة “كلمنتينا”، مشددا على ان جمعية “انتاج” لن توفر أي جهود في تحقيق المنفعة للقطاع وللعاملين فيه.

من جانبه بين السيد سليمان سليمان شنك الشريك الاداري لشركة كلمنتينا بأن المبادرة ستساعد على توفير فرص عمل وفرص استشارية للأردنيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات الجائحة بالاضافة الى تمكين الشركات الأردنية والدولية من الاستفادة من خبراتهم.

ودعت جمعية “انتاج” وشركة “كلمنتينا” الأردنيين الذين فقدوا وظائفهم في الخارج للتسجيل عبر الرابط التالي: https://kalamntina.com/baladak-maak