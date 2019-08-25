مبادرة وطنية لصيانة مدارس العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- انطلقت في مدرسة عبدالله بن قيس الحارثي بمدينة العقبة أعمال المبادرة الوطنية “لتزهو مدارسنا”، في إطار مبادرات أردن النخوة التي ينفذها عالم ايجابي بالتشارك مع المجتمع المحلي، لصيانة مدارس المحافظة.

واشار منسق مبادرة عالم ايجابي بالعقبة خلدون الرباع إلى أهمية مشاركة المجتمع المحلي بتنفيذ المبادرات الوطنية انطلاقا من الرؤية الملكية السامية في ترسيخ مفهوم التشاركية والتعاون بين جميع فئات المجتمع.

ويشارك طلبة مدارس ومتطوعون من مديرية شباب العقبة، وأبناء المجتمع المحلي بعمل صيانة لمرافق المدرسة ودهان الجدران، وحملة نظافة واصلاح المقاعد وتركيب وحدات إنارة لخدمة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة.

واشتملت الأعمال التطوعية على دهان جدران المدارس وتنظيف الساحات من الأعشاب وتنظيف وصيانة خزانات المياه والغرف الصفية والشبابيك والمرافق المختلفة.