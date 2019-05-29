مباراة أرسنال وتشيلسي: لماذا بدا مدرب الفريق الأزرق محبطا قبل نهائي الدوري الأوروبي؟

قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال، بدا الإحباط واضحا على مدرب الفريق الأزرق، موريزيو ساري.

فقد ترك المدرب الإيطالي لاعبيه أثناء تدريبهم أمس الثلاثاء، راميا قبعته ثم راكلا إياها بملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

وكانت مشادة كلامية نشبت بعد التحام بين المهاجم غونزالو هيغواين والمدافع ديفيد لويز أثناء الاستعدادات الأخيرة للمواجهة مع أرسنال.

وينفي تشيلسي أن يكون رد فعل ساري له علاقة بأي من لاعبيه.

وعزا تشيلسي غضب المدرب الإيطالي إلى عدم تمكنه من تنفيذ خطة اللعب أثناء التدريب الذي ظل مفتوحا للإعلام.

وثمة تكهنات حول مستقبل ساري بعد موسمه الأول مع تشيلسي، وكان المدرب الإيطالي قال إنه سيتحدث مع النادي بعد مباراة النهائي.