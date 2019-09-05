مباراة “البوند سليغا”… كرنفال ومهرجان

خالد الخطاطبة

عمان – كشفت مباريات الدوري الالماني لكرة القدم “البوند سليغا”، أن تلك المباريات ليست فقط منافسة بين فريقين، بقدر ما هي كرنفالات ومهرجانات تستمع بعا الجماهير في داخل الملعب وخارجه.

وفي مشاهدة أردنية حية تمثلت في صحيفة الغد ووكالة الانباء الاردنية اللذين تواجدا في قلب الحدث، كشفت البوندسليغا عن ميزة تتمثل في أن كل مباراة في الدوري الالماني هي بمثابة مهرجان احتفالي تعيشه الجماهير التي تتوافد بحماس إلى المدرجات لتشجيع فريقها المفضل، والاستمتاع باجواء المباريات.

في الدوري الالماني، تعيش الجماهير متعة المهرجان قبل الدخول الى المدرجات، من خلال الاستمتاع بالمرافق الموجودة في محيط الملعب، مثل المطاعم التي توفر الطعام والشراب للجماهير، الى جانب بعض الالعاب الترفيهية لمختلف الفئات.

وتعيش الجماهير ايضا خارج الملعب فرحة التمتع بعملية التسوق وشراء شعار النادي واعلامه، لاصطحابها الى المدرجات ورسم لوحة جميلة.

عند الدخول الى المدرجات هناك قصة اخرى من الاحتفالات، تبدأ بالاغاني والموسيقى التي تصدح في المدرجات، خاصة الاغنية المعتمدة الخاصة بالنادي صاحب الارض.

كما يستعرض المذيع الداخلي المحسوب على النادي صاحب الارض، اسماء لاعبيه بطريقة حماسية ومميزة، يرددها الجمهور الي يحتفي بنجوم فريقه، كما يشارك الجمهور ايضا في ترديد اغنية النادي وسط اجواء حماسية واحتفالية تسبق دخول لاعبي الفريقين.

بين شوطي المباراة يستمر الكرنفال والمهرجان، عندما يغادر المشجعون مقاعدهم للتوجه الى منطقة مخصصة لبيع المشروبات والطعام، والتي تتواجد قريبة من المدرجات، وضمن محيط المدرجات وليس خارج الملعب.

في البوند سليغا لا يتوقف المهرجان باطلاق الحكم لصافرة النهاية، بل يستمر ذلك خارج الملعب عندما تخرج الجماهير، حيث يحرص البعض منهم على التواجد لفترة اطول في محيط الملعب للاستمتاع بالاجواء واستخدام المرافق المتواجدة الكفيلة باضفاء مزيد من المتعة على اجواء الجماهير.

في البوند سليغا الكل يحتفل بفريقه، حتى الفريق الخاسر يحرص على الاحتفال بفريقه طيلة المباراة، وتشجيع اللاعبين والشد من ازرهم، في مشهد يؤكد ثقافة التشجيع العالية والمثالية التي تمتاز بالروح الرياضية والحرص على التشجيع بعيدا عن نتيجة المباراة.

في البوند سليغا هناك تفوق في عملية التسويق والاعلام، الذي يعكس قوة المباريات على الصعيد الفني، كما يعكس فكر مسؤولي الدوري الالماني الباحثين عن الترويج بشكل فعال لدوريهم الذي يستحق دائما أن يكون في مقدمة الدوريات الاوربية المميزة.

في المانيا ثقافة كرة القدم متميزة، ولا ضير أن يعترف منظمو الدوري الالماني بتراجع كرتهم في الفترة الاخيرة، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة لاعادتها الى مكانها الطبيعي في الطليعة، ومن تلك التدابير التوجه للاكاديميات لاكتشاف المواهب الواعدة.

في المانيا بامكانك ان تعيش تجربة البوندسليغا وانت في اعلى درجات المتعة، ليس فقط لجمال الاداء، بل للاجواء التي تمتاز بها كل مباراة والتي تعتبر مهرجانا مميزا تعيشه الجماهير.