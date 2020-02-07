مباراة كل النجوم: جيمس وأنتيتوكونمبو يختاران فريقيهما – فيديو

لوس انجليس – اختار كل من نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقيهما لمباراة كل النجوم “أول ستارز” السنوية التي تجمع بين نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والمقررة في 16 شباط/فبراير الحالي على ملعب “يونايتد سنتر” في شيكاغو.

وإدراكا منه بحجم موهبته وقدرته على حمل الفريق الى الفوز، وقع الخيار الأول لجيمس على زميله في ليكرز أنتوني ديفيس ضمن لائحة اللاعبين الذين صوت لهم الجمهور من أجل خوض اللقاء الاستعراضي الذي سيكون “الملك” وأنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، قائديه للعام الثاني تواليا.

وحصل جيمس الساعي الى فوزه الثالث كقائد في مباراة كل النجوم، على حق الخيار الأول نتيجة نيله أكبر عدد من الأصوات من قبل المشجعين، وقرر استخدامه لضم ديفيس في خيار “فاجأكم، أعلم ذلك” بحسب ما قال نجم ليكرز.

"I want somebody that's gonna pass the ball." Giannis on picking Kemba 💀 pic.twitter.com/Npcgfx468J — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2020

أما الخيار الأول ليانيس فكان “شقيقي الإفريقي” الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، قبل أن يلحقه النجم النيجيري الأصل بلاعب إفريقي آخر هو الكاميروني أيضا باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز بطل الدوري، في حين وقع خيار جيمس على النجم السابق للفريق الكندي ولوس أنجليس كليبيرز الحالي كواهي لينارد.

وعلى الرغم من غيابه حاليا عن الملاعب بسبب التواء في كاحله الأيسر، قرر جيمس المراهنة على نجم الموسم ودالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونشيتش قبل أن ينهي تشكيلته الأساسية في اختيار نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

Chicago will host #NBAAllStar for the first time in 32 years. Who do you think will win this year? @NBA_Philippines pic.twitter.com/9BJWMlO5gB — CNN Philippines Sports Desk (@sportsdeskph) February 7, 2020

أما أنتيتوكونمبو، فأكمل تشكيلته الأساسية باختيار نجمي بوسطن سلتيكس كمبا ووكر وأتلانتا هوكس تراي يونغ.

وعندما بدأ القائدان باختيار لاعبي الاحتياطي، وقع خيار أنتيتوكونمبو أولا على زميله في ميلووكي كريس ميدلتون، قبل أن يضيف تواليا بام أديبايو (ميامي هيت) والفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل (يوتا جاز) وجيمي باتلر (ميامي هيت) وكايل لاوري وبراندون إينغرام (نيو أورليانز بيليكانز).

أما جيمس، فبدأ لاعبي الاحتياط بضم هداف بورتلاند ترايل بلايزرز المتألق داميان ليلارد، قبل أن يتبعه ببن سيمونز (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) وجايسون تاتوم (بوسطن سلتيكس) وكريس بول (أوكلاهوما سيتي ثاندر) وراسل وستبروك (هيوستن روكتس) والليتواني دومانتاس سابونيس (إنديانا بايسرز).

واعتبر جيمس أن “ليس هناك خيارات خاطئة. جميعهم في مباراة كل النجوم لسبب وجيه”.

وسيرتدي فريق جيمس في المباراة الرقم 2 الخاص بجيانا التي قضت مع والدها أسطورة ليكرز كوبي براينت وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحيتهم في 26 الشهر الماضي، فيما سيرتدي فريق يانيس الرقم 24 الذي ارتداه براينت خلال النصف الثاني من مسيرته.

والى جانب ارتداء الرقمين 2 و24، ستعتمد صيغة جديدة في مباراة “أول ستارز” هذا العام من أجل تكريم ذكرى براينت.

وسيكون كل ربع من المباراة بمثابة “مباراة مصغرة” من أجل خدمة مكافحة الفقر، مع اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين، فريق جيمس أو فريق أنتيتوكونمبو.

وسيتم تصفير النتيجة مع انتهاء كل من الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يعاد العمل بالنتيجة في بداية الربع الأخير لكن من دون توقيت، على أن يكون الهدف النهائي الذي يتحقق الفوز بموجبه، أن يصل الفريق الذي أنهى الأرباع الثلاثة الأولى متقدما، الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يحسم المباراة، وذلك تكريما لبراينت الذي ارتدى الرقم 24.

ولكي تبسط الأمر، قالت رابطة الدوري أنه إذ كان الفريق متقدما على منافسه 100-95 في نهاية الربع الثالث، فعليه أن يصل أولا الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يفوز بالمباراة، فيما سيكون على الفريق الآخر أن يسبق منافسه للفوز بتسجيله 29 نقطة (5 نقاط أكثر من الفريق الآخر لتعويض النقاط الخمس التي تخلف بها في نهاية الربع الثالث).

وكشفت الرابطة ان عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لمباراة “أول ستارز”، ستشهد عدة محطات تكريمية لبراينت الذي تعهد جيمس بحمل إرثه في ليكرز بحسب ما قاله في أول تعليق له بعد 24 ساعة على المأساة. – (أ ف ب)