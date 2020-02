مباراة كل النجوم: جيمس وأنتيتوكونمبو يختاران فريقيهما – فيديو

لوس انجليس – اختار كل من نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقيهما لمباراة كل النجوم “أول ستارز” السنوية التي تجمع بين نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والمقررة في 16 شباط/فبراير الحالي على ملعب “يونايتد سنتر” في شيكاغو.

وإدراكا منه بحجم موهبته وقدرته على حمل الفريق الى الفوز، وقع الخيار الأول لجيمس على زميله في ليكرز أنتوني ديفيس ضمن لائحة اللاعبين الذين صوت لهم الجمهور من أجل خوض اللقاء الاستعراضي الذي سيكون “الملك” وأنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، قائديه للعام الثاني تواليا.

وحصل جيمس الساعي الى فوزه الثالث كقائد في مباراة كل النجوم، على حق الخيار الأول نتيجة نيله أكبر عدد من الأصوات من قبل المشجعين، وقرر استخدامه لضم ديفيس في خيار “فاجأكم، أعلم ذلك” بحسب ما قال نجم ليكرز.

أما الخيار الأول ليانيس فكان “شقيقي الإفريقي” الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، قبل أن يلحقه النجم النيجيري الأصل بلاعب إفريقي آخر هو الكاميروني أيضا باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز بطل الدوري، في حين وقع خيار جيمس على النجم السابق للفريق الكندي ولوس أنجليس كليبيرز الحالي كواهي لينارد.

وعلى الرغم من غيابه حاليا عن الملاعب بسبب التواء في كاحله الأيسر، قرر جيمس المراهنة على نجم الموسم ودالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونشيتش قبل أن ينهي تشكيلته الأساسية في اختيار نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

