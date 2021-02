مباراة “كل النجوم” في السابع من آذار رغم الاصوات المعترضة

نيويورك, 18-2-2021 (أ ف ب) -أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس عن إقامة النسخة السبعين من مباراة “أول ستار” (كل النجوم) إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة “دانك” في السابع من آذار/ مارس المقبل في أتلانتا رغم معارضة العديد من نجوم اللعبة.

وقال مفوض الدوري آدم سيلفر “مباراة كل النجوم في أتلانتا ستواصل تقليدنا السنوي للاحتفال بالرياضة وأعظم اللاعبين في العالم أمام جماهير العالم”.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.

A THREAD ⤵️ pic.twitter.com/doU1zWuuJq

