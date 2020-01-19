مباراة مثيرة للجدل.. مونتشي يستشيط غضبا وزيدان يرد

أبو ظبي– هاجم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، المدير الرياضي لنادي إشبيلية رامون رودريغيز “مونتشي”، الذي أعرب عن غضبه الكبير من قرارات التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه الليلة الماضية 2-1 أمام النادي الملكي.

وشعر لاعبو إشبيلية بالغضب بعد إلغاء هدف لوك دي يونغ في الشوط الأول، عقب ركلة ركنية، بعد متابعة شاشة حكم الفيديو المساعد، لوجود خطأ من نيمانيا غوديلي ضد إيدير ميليتاو مدافع ريال.

واستشاط مونتشي، المدير الرياضي لإشبيلية، غضبا بسبب قرار إلغاء الهدف الأول لناديه، بعد كرة مشتركة بين جوديلي وميليتاو.

وقال مونتشي للصحفيين: “إنها من نوعية الأمور التي يراها المرء باستمرار، وأرفض تحليل المباراة بعد ذلك، لأنها كانت لحظة حاسمة، وإنه لمن السخف محاولة تحليل أي شيء بعد إلغاء مثل هذا الهدف”.

وأضاف قائلا: “إذا تم إلغاء هدفنا الآخر كنت سأذهب إلى أرض الملعب وأطالب اللاعبين بالخروج”.

لكن زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يعتقد أن الحكم كان محقا في إلغاء الهدف، ويعتقد أن إشبيلية لا يجب أن يتقدم بالشكوى لأنه سجل هدفا رغم وجود لمسة يد قبلها، وعلّق قائلا: “كل ما يمكنني قوله إني شاهدت اللقطة وأنه حدث منع واضح. الحكم شاهد اللقطة عبر الشاشة واحتسب الخطأ. في الواقعة الثانية كانت هناك لمسة يد ولم يحتسبها”.

وتابع زيدان قائلا: “لا يمكنني تفسير كل شيء ولا أريد التعليق فالحكام هم من يتخذون القرارات وهذه وظيفة صعبة. أحيانا تكون القرارات في مصلحتك وأحيانا تكون ضدك”.

أما مدرب إشبيلية جولين لوبتيغي فقال مبديا شعوره بالغضب: “لا أفهم حتى الآن لماذا تم إلغاء الهدف. لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق. بالنسبة لي هذا خطأ فادح”. سكاي نيوز