مباراتان ببطولة الراحل العدوان الكروية اليوم

عمان – الغد – تختتم اليوم مباريات الأسبوع الاول من بطولة الراحل سلطان العدوان بكرة القدم، والتي ينظمها النادي الفيصلي، حيث تقام عند الساعة الرابعة من مساء اليوم مباراة الجزيرة مع السلط لحساب المجموعة الاولى، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشاب، وعند السادسة والنصف وعلى ستاد الملك عبدالله الثاني ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الوحدات مع الصريح.

ويتصدر شباب الأردن ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بفوزه على الكرمل 3-1، يليه وبفارق الاهداف الفيصلي الذي تغلب على ام القطين 2-1، وفي المجموعة الثانية يتصدر سحاب ترتيب المجموعة بفوزه على دار الدواء 2-0، وبفارق الاهداف يحل معان وصيفا بفوزه على الأهلي 2-1.