مباراتان ببطولة الراحل العدوان بالكرة اليوم

عمان-الغد- تدخل مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الراحل سلطان العدوان بكرة القدم، مرحلة مهمة في طريق الفرق للتأهل للدور نصف النهائي للبطولة؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني؛ شباب الأردن (6 نقاط) مع الجزيرة (3) نقاط، في مباراة مهمة للفريقين؛ حيث يسعى فريق الشباب للفوز والاقتراب من خطف إحدى بطاقتي الصعود للدور نصف النهائي، فيما يسعى الجزيرة لبعثرة الأوراق من جديد وفتح باب المنافسة نحو بطاقتي التأهل، وضمن مباريات المجموعة الأولى، يلتقي الفيصلي (المتصدر برصيد 6 نقاط) مع السلط (الثالث برصيد 3 نقاط)، في اللقاء الذي سيقام عند الساعة السادسة والنصف وعلى ستاد عمان الدولي، وكلا الفريقين يسعى لحصد نقاط اللقاء الثلاث، فالفيصلي ينشد الفوز لمواصلة الصدارة، فيما سيعمل السلط على تحقيق الفوز والبحث عن بطاقتي الصعود.