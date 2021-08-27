مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى لدروري الدرجة الثانية

عمان – الغد – تقام اليوم الجمعة مباراتين في منافسات الجولة الأولى ، في دوري الدرجة الثانية حيث يلتقي ضمن المجموعة الأولى شباب الحسين ضيفه أدر، عند الخامسة عصراً على ملعبه، فيما يلتقي شباب حوارة مع الطيبة على ملعب الأمير هاشم، بذات التوقيت.

وتختتم منافسات الجولة الأولى بإقامة مباريات المجموعة الثانية والتي تلعب عند الخامسة عصراً، حيث يلتقي الوحدة مع صما على ملعب سحاب، والعالية مع أم القطين على ملعب الهلالية، والحصن مع البادية على ملعب جرش، والحمراء مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.

إلى ذلك، قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة حرثا وجرش ضمن المجموعة الأولى، والتي كانت مقررة الخميس 26 آب، إلى إشعار آخر، بعد تعرض مجموعة من لاعبي جرش إلى الإصابة نتيجة حادث سير مؤسف، مع أمنيات الشفاء العاجل لهم، وعودتهم السريعة للملاعب.