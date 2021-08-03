مباراتان في افتتاح مرحلة إياب دوري المحترفين غدا

عمان- الغد- تنطلق يوم غد الأربعاء، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف قصيرة استمرت لحوالي عشرة ايام.

ويلتقي فريقا السلط وشباب الأردن عند السادسة مساء على ملعب الأمير حسين بالسلط، فيما يلعب الجليل والجزيرة عند الثامنة والنصف مساء، على ملعب الأمير محمد بالرزقاء.

وتتواصل المباريات الخميس بلقاء الوحدات مع البقعة عند السادسة مساء، على ستاد عمان، فيما يلعب فريقا الرمثا وشباب العقبة، عند الثامنة والنصف مساء، على ملعب الحسن باربد.

وتختتم منافسات الأسبوع الأول من مرحلة الاياب يوم الجمعة المقبل، بلقاء الحسين اربد مع معان عند السادسة مساء، على ستاد الحسن باربد، فيما يلتقي الفيصلي مع سحاب عند الثامنة والنصف مساء على ستاد عمان.

وكان الوحدات اختتم منافسات مرحلة الذهاب بتصدر الدوري برصيد 26 نقطة، يليه السلط والفيصلي برصيد 23 نقطة، الرمثا 21، شباب الأردن 18، الجزيرة 17، الحسين اربد 17، معان 11، شباب العقبة 9، الجليل 8، سحاب 7، البقعة بدون نقاط.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر المحترف الكاميروني في فريق السلط رونالد وانجا القائمة برصيد 9 أهداف.