مباراتان في افتتاح منافسات دور الـ16 بكأس الأردن غدا

عمان-الغد- تنطلق يوم غد الاثنين، منافسات دور الستة عشر بطولة كأس الأردن لكرة القدم، باقامة مباراتين في اربد والزرقاء.

ويلتقي عند السادسة مساء فريقا الصريح والسلط على ستاد الحسن باربد، فيما يلعب العربي وشباب العقبة عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويشهد يوم الثلاثاء اقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه شباب الأردن نظيره سحاب، عند السادسة مساء على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، فيما يلتقي الفيصلي مع الرمثا عند الثامنة والنصف مساء على ستاد عمان في مباراة قمة دور الستة عشر ، ومعان مع البقعة على ستاد الأمير محمد بذات التوقيت.

وتختتم مواجهات دور الـ 16 من البطولة الأربعاء المقبل، بلقاء الحسين وأدر عند السادسة مساء على ستاد الحسن، والجليل والوحدات عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يواجه الجزيرة نظيره الأهلي على ستاد الملك عبدالله.