مباراتان في دوري المحترفات اليوم

عمان – الغد – تبدأ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، مباريات الجولة الرابعة من الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا عمان والحسين اربد على ملعب البولو 1 بمدينة الحسين للشباب، كما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الاهلي والنصر على ملعب البولو 2.

وتختتم الجولة الرابعة يوم غد، بلقاء وحيد يجمع الاستقلال مع الأرثوذكسي على ملعب البولو 1، ويتصدر فريق شباب الاردن الدوري حتى الآن برصيد 7 نقاط. يذكر أن الفرق السبعة المشاركة بالدوري تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب واياب، ويتوج باللقب الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط.