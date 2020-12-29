مباراتا اليوم: شباب الأردن والعقبة.. السلط والصريح

عاطف البزور

عمان – تتواصل مباريات الجولة 19 من دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم، حيث يلتقي فريقا شباب العقبة “16 نقطة” وشباب الأردن “21 نقطة”، عند الساعة 4 مساء على ستاد الأمير محمد، بينما يلتقي فريقا السلط “24 نقطة” والصريح “20 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء على ستاد عمان.

شباب العقبة x شباب الأردن

هو صراع من اجل البقاء في دائرة الضوء بالنسبة لشباب الأردن، والهروب من شبح الهبوط فيما يتعلق بشباب العقبة.

المستوى الفني للفريقين متقارب مع أفضلية لشباب العقبة الذي يلعب بالخبرة على عكس منافسه الذي يلعب بحماس وحيوية الشباب.

عموما العقبة قدم مباراة كببرة أمام الفيصلي كان خلالها الأقرب للفوز الذي يسعى للحصول عليه اليوم، وهو يعتمد على قدرات عيسى السباح ومحمود شوكت وأبو جادو وأحمد هشام وماركوس واوتيمار، فيما يعول شباب الأردن على شوقي القزعة وفضل هيكل ومحمد الرازم وورد البري وخالد عصام ولؤي عمران ووسيم الريالات لتحقيق مراده.

السلط x الصريح

السلط حقق فوزا عريضا على الجزيرة في الجولة الماضية، وهو يطمح لمواصلة انتصاراته للبقاء في مربع الكبار، والفريق قادر على تحقيق المطلوب وهو يمر بأفضل أحواله الفنية والمعنوية، ويبرز في صفوفه أحمد سريوة ويوسف النبر وعبيدة السمارنة وزيد أبو عابد ومحمود زعترة. في المقابل فان الصريح يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل أمام الأهلي بالجولة الماضية، ويأمل باستعادة نغمة الانتصارات للابتعاد كليا عن مواقع الخطر، معتمدا على قدرات رضوان الشطناوي وصدام الشهابات ومعاذ محمود ومجدي العطار وعارف الحاج وايمانويل.