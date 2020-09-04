مباريات دوري البولينغ للأندية تنطلق الاثنين

محمد عمّار

عمان– تنطلق عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل؛ في صالة مركز النخبة، منافسات أول بطولة دوري للبولينغ للأندية الذي تنظمه لجنة البلوينغ، وتستمر البطولة لمدة شهرين، حيث يقام الدوري على طريقة الدوري الكامل (ذهاب واياب)، الى جانب اقامة بطولة الأستاذة (الماستر) ضمن شروط وضعتها اللجنة للاعبين المشاركين بالدوري.

وتجمع مباريات الجولة الأولى من الدوري، فريق الجزيرة (B) ويمثله ماجد ناجي، أحمد عكاشة، طارق الديسي، عبدالله بدران ومحمد التميمي مع فريق الحسين إربد (B) ويمثله نبيل شاهين، وجدان محمود، محمد عصمت، أحمد شاهين ويزن عيسى.

وفي ذات التوقيت يلتقي الفيصلي (B) الذي يمثله سامح الحلو، مؤمن القضاة، محمد مهدي، سهيل اسماعيل وعماد عوض مع فريق الحسين إربد (A) الذي يضم خالد الجعبري، عوض الخطيب، ضياء الجعبري، فؤاد المحاميد وآلاء المعاني، ويلتقي فريق شباب الحسين (B) الذي يضم وجدان محمود، نبيل شاهين، محمد عصمت، أحمد شاهين ويزن عيسى، مع فريق شباب الحسين (A) والذي يضم مجد الزيود، علي الخطاطبة، عمر الرمحي ومحمد الزيود،

وتختتم مباريات الأسبوع الأول بلقاء فريق الفيصلي (A) الذي يضم حمزة أبو الهيجاء، محمد الحلواني، يزن بعيرات، سعد يامين، ومها درويش مع فريق الجزيرة (A) الذي يضم زيد الديسي، أحمد التميمي، محمد الرمحي، محمد أبو عودة وحسن تنور.

بطولة الأستاذة

وعقب انتهاء مباريات الدوري، ستقام بطولة الاستاذة (الماسترز)، التي سيشارك فيها أفضل 16 لاعبا ولاعبة حققوا نتائج مميزة في مباريات الدوري، وسيتم خلال البطولة فرز أفضل اللاعبين لضمان أفضل تمثيل للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

العواملة: جهوزية تامة

رئيسة لجنة ادارة البولينغ الدكتورة عائدة العواملة، أكدت جهوزية اللجنة التامة لانطلاقة أول دوري للأندية باللعبة، مشيرة في ذات الوقت جاهزية مركز النخبة التامة لانطلاق البطولة.

وأشارت العواملة، الى أن المركز وضع لوحة توضح فيها طرق احتساب النقاط، وكذلك مباريات الدوري كاملة، وكل التفاصيل المتعلقة ببطولة الاستاذة، وطرق تعبئة النتائج، حيث سيتم استخراج النتائج مباشرة بعد انتهاء مباريات كل أسبوع، كي تتحضر الفرق لبقية مباريات الدوري، مشيدة بجهود أسرة مركز النخبة ممثلة بمدير المركز عمار يامين الذي قدم كل التسهيلات اللازمة أمام الفرق من تدريبات وإقامة مباريات البطولة بالمجان، الى جانب الدعم اللوجستي من إستخراج النتائج وعرضها على شاشات خاصة بالمركز.