مباشر .. استقبال رسمي وشعبي حافل لبعثة الجزائر بعد الانجاز الافريقي

عمان – الغد – تُعد الجزائر في هذه اللحظات استقبالاً تاريخياً لمنتخبها الوطني لكرة القدم، غداة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، والذي رسم على القميص نجمة ثانية بعد انتظار 29 عاما، وعلى وجه مواطنيه فرحة كبرى.

وتغلب “محاربو الصحراء” على منتخب “أسود تيرانغا” السنغالي بنتيجة 1-0 بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ليحرزوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، والأولى منذ تتويجهم على أرضهم بلقب نسخة 1990.

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