مبالغ مالية بانتظار شلباية وجابر وشطناوي والسردي

عمان – الغد – بات نجوم أمثال فراس شلباية وزيد جابر والمدربان مالك شطناوي وظاهر السردي، على موعد مع مبالغ مالية، بعد أن حكمت لجنة أوضاع اللاعبين لصالحهم في القضايا المرفوعة ضد أنديتهم.

وتفيد المعلومات أن لجنة أوضاع اللاعبين، حكمت لصالح فراس شلباية، في الشكوى المقدمة ضد ناديه السابق الجزيرة، كما حكمت لصالح لاعب الحسين إربد الحالي زيد جابر، في الشكوى المرفوعة ضد ناديه السابق الجزيرة، كما حكمت لصالح خالد ذيابات في قضيته المرفوعة ضد الحسين إربد، كما حكمت اللجنة لصالح المدرب ظاهر السردي في قضيته ضد نادي سحاب، وللمدرب مالك شطناوي في قضيته ضد نادي الصريح.

ويتوقع أن تكشف اللجنة قريبا عن قراراتها، التي تم اتخاذها في جلستها الأخيرة، والتي تتضمن جملة من القرارات.

– (أخبار النجوم)