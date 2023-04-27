مبرة أم الحسين تختتم حصاد الخير في رمضان

اختتمت مبرة أم الحسين موسم الشهر الفضيل العديد من النشاطات والفعاليات الخيرية في شهر رمضان.

حيث نظمت المبرة سلسلة من الإفطارات الرمضانية الخارجية والداخلية، إلى جانب المعايدات النقدية وكسوة العيد، وتوّجت هذه النشاطات بمجموعة من الأنشطة الترفيهية لأطفال المبرة خلال عيد الفطر المبارك.

من جانبها قالت مدير عام مبرة أم الحسين الدكتورة زينا الكركي، إن المبرة تمضي قُدماً لتحقيق حياة كريمة للأطفال.

وأضافت أن المبرة تعمل لحصولهم على صحة نفسية سليمة، وتعليم ممتاز وبرنامج صحي بدعم سمو الأميرة بسمة بنت الحسين.

وشكرت الكركي جميع الداعمين والمساهمين في دعم برامج وأنشطة المبرة في شهر رمضان وعلى مدار العام، والذي من شأنه رسم البسمة والسرور على وجوه الأطفال.