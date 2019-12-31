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مبلغ مالي وراء منع إيران مغادرة بني ياسين.. والخارجية تتابع

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها تتابع قضية لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، الذي يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، بعد أن منعته السلطات الإيرانية من مغادرة البلاد.

وقال الناطق باسم الخارجية السفير ضيف الله الفايز لـ”المملكة”، اليوم الثلاثاء، إن القائم بأعمال السفارة الأردنية في طهران التقى اللاعب وطاقم الوزارة متواجد معه حاليا.

من جهته، أوضح وليد بني ياسين، والد اللاعب أنس، أن السلطات الإيرانية منعته من مغادرة البلاد لأنه كان يحمل مبلغا ماليا يزيد عن الحد المسموح به.

وكان رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين، كتب اليوم الثلاثاء، تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها إن “أنس بمكانة الإبن لي وهو رجل حقيقي ولاعب رائع ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لنادي هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.

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