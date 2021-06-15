مبيضين: لجنة الإصلاح تنهي نقاشاتها في أيلول

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، إن اللجنة اجتمعت بعد لقاء جلالة الملك على الفور للاتفاق على خطة عمل اللجنة، فضلا عن إقامة لقاء جديد يوم بعد غد الخميس.

ورجح مبيضين انتهاء النقاشات حول القوانين المستهدفة بأعمالها في شهر أيلول المقبل.

وأضاف لتلفزيون “المملكة” الرسمي، أن “اللجنة اتفقت على عقد ثلاث اجتماعات في الأسبوع الواحد”، مضيفا أنها “ترجح نهاية النقاشات في أيلول المقبل كي تتفرغ لصياغة مشاريع القوانين؛ تمهيدا لإرسالها إلى صاحب الاختصاص”.

ولفت إلى أن “عمل اللجان الفرعية متقاطع لذا قد يكون العضو الواحد في أكثر من لجنة فرعية”، مبينا أن “الحد الأقصى للجنة الواحدة يبلغ نحو(21-22)، وأن اللجنة قامت بتفويض رئيس اللجنة باختيار رؤساء اللجان الفرعية”.