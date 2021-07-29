مبيعات استرازينيكا تبلغ 1.17 مليار دولار

لندن- أعلنت شركة الأدوية أسترازينيكا، أن قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بلغت 17ر1مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المجموعة السويدية البريطانية في بيان اليوم الخميس، أن هذا الرقم يمثل تسليم نحو 319 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم، مضيفة ان قيمة المبيعات لأوروبا بلغت 572 مليون دولار وللدول الناشئة 455 مليون دولار.

ورفعت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي بعد تنفيذها أكبر صفقة استحواذ منذ عشرين عاما، حيث توقعت أرباحا أساسية تتراوح بين 05ر5 و40ر5 دولار للسهم الواحد في أعقاب استحواذها على شركة ألكسيون فارما، المتخصصة في إنتاج أدوية الأمراض النادرة.

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