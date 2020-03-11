مبيعات “التذكرة الموحدة” ترتفع %2.4 في شهرين

محمد أبو الغنم

عمان- ارتفعت مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) بنسبة 2.4 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وسجلت مبيعات التذكرة الموحدة 38149 تذكرة خلال الشهرين الماضيين مقارنة مع 37235 تذكرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقدر قيمة مبيعات التذكرة الموحدة خلال الشهرين الماضيين نحو 3.776 مليون دولار او ما يعادل 2.677 مليون دينار.

وتجاوز عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) حاجز 247.4 ألف تذكرة خلال العام الماضي.

ويذكر أن مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة بلغت 98 % مقارنة بالعام 2018.

وبلغ مقدار مبيعات التذكرة الموحدة أكثر من 18 مليون دينار خلال العالم الماضي مقارنة بـ9.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 98 % أو بمقدار يلامس الـ8.9 مليون دينار.

وبينت الوزارة أن ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة التي تباع بـ99 دولارا كان نتيجة ارتفاع أعداد زوار المملكة جراء عمليات التسويق والترويج لزيارة الأردن.

وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار السياح لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد أسهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.

ويشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل الكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع الكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يسهم في إطالة إقامة السائح وتوفير إيرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.

ويذكر أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.