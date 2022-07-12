مبيعات التذكرة الموحدة ترتفع 80 %

محمد أبو الغنم

عمان- تجاوز مجموع أعداد التذاكر الموحدة التي باعتها الحكومة للسياح الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي 88.9 ألف تذكرة، بحسب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.سليمان الفرجات.

وبذلك تكون أعداد التذاكر الموحدة التي باعتها الحكومة ارتفعت بنسبة 80 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغت 49.3 ألف تذكرة.

ونظام التذكرة الموحدة التي يبلغ سعرها 99 دولارا يؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا، ويقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

ويذكر أن عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) تجاوز حاجز 247.4 ألف تذكرة خلال العام 2019 التي ارتفعت بنسبة بلغت 98 % مقارنة بالعام 2018.

وأكد الفرجات أن أعلى عدد سجلته التذكرة الموحدة بلغ 23.4 ألف تذكرة منذ بداية العام الحالي كان في شهر أيار (مايو) الماضي.

وأضاف “الحركة السياحية منذ بداية العام الحالي نشطة وملحوظة وزادت وتيرة الحركة خلال شهر أيار (مايو) نظرا لقدوم المجموعات السياحية وعودة تعافي القطاع السياحي الذي بدأ يعود تدريجيا منذ الربع الأول من العام الحالي بعد عودة المجموعات السياحية من أوروبا وأميركا”.

وأشار الفرجات إلى أن البترا يدخلها يوميا بين 1 و1.5 ألف سائح أجنبي منذ بداية العام الحالي، وما تزال المجموعات السياحية الأجنبية تزور البترا خلال الفترة الحالية، وهي مؤشرات مبشرة بعودة التعافي الى القطاع السياحي وعودة النشاط السياحي للمدينة الوردية.

وأكد أن القطاع السياحي في البترا متفائل جراء عودة الحركة السياحية التي تشهدها البترا، ومن المتوقع أن يكون الموسم السياحي قويا ويدفع اتجاه تعويض الخسائر التي ما يزال يعاني منها القطاع والتي استمرت لأكثر من عام ونصف.

وعن أكثر الجنسيات زيارة للبترا، أشار الفرجات الى أن الجنسية الأميركية بالمرتبة الأولى، تليها الجنسيات المتنوعة من أوروبا خاصة الألمانية والاسبانية والبريطانية والعديد من الجنسيات الأخرى.

وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار السياح لزيارة المواقع الأثرية والسياحية.