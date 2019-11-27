مبيعات التذكرة الموحدة تقفز 123 %

محمد أبو الغنم

عمان- تجاوز عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordanpass) حاجز 202 ألف تذكرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي،بحسب وزارة السياحة والاثار.

وبينت الوزارة أن مقدار الزيادة على مبيعات التذكرة الموحده خلال العام الحالي بلغ اكثر من 111.7 تذكرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضية مقارنة مع 90.3 الف تذكرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الوزارة ان حجم مبيعات التذكرة الموحدة (Jordanpass) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي أكثر من 14.712 مليون دينار مقارنة مع 6.598 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزياده مقدارها 8.11 مليون دينار او بنسبة زيادة وصلت الى 123 %.

واكدت الوزارة ان زيادة اعداد السياح التي تشهدها المملكة دفعت بتحقيق تلك الارقام المرتفعة على مبيعات التذكرة الموحدة (Jordanpass) ،اضافة الى الترويج الحقيقي والدعاية الى زيارة المملكة.

ويذكر أن اسعار التذكرة الموحدة (Jordanpass) تبلغ 99 دولارا اميركيا.

وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من عام 2015 بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار السياح لزيارة أغلب المواقع الأثرية السياحية وإطالة مدة إقامة السائح بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد ساهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.

وأضافت الوزارة أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل الكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع الكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يساهم في إطالة إقامة السائح وتوفير ايرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.

واشارت الوزراة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا بما فيها مدينة البترا، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

وحسب بيانات صادرة مؤخرا عن وزارة السياحة والاثار فقد ارتفع عدد الزوار إلى الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 4.5 ملايين زائر، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في البيان إن عدد الزوار وصل إلى 4.535.496 زائرا، فيما وصل عدد زوار المبيت إلى 3.816.563 زائرا، وبنسبة 7.2 %.

وارتفع الدخل السياحي حتى نهاية الشهر الماضي، ليصل إلى 3.470 مليار دولار؛ نحو 4.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.