مبيعات الحواسيب الشخصية تهبط %12 تحت ضغط “كورونا”

ابراهيم المبيضين

عمّان – لم تترك جائحة “كورونا” وما تبعها من إجراءات حكومية عالمية خاصة بحظر التجول والتباعد الاجتماعي قطاع التكنولوجيا وشأنه، فالأرقام أظهرت أن إنتاج وتسويق الحواسيب الشخصية شهد تراجعا كبيرا بفعل الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت دراسة عالمية محايدة أن مبيعات وشحنات أجهزة الحواسيب الشخصية تعرضت لتراجع بلغت نسبته 12.3 % خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الدراسة – التي نشرتها مؤخرا مؤسسة ” غارتنر” البحثية العالمية المتخصصة في دراسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات– إن ” نسبة التراجع تعد الأكبر لمبيعات الحواسيب الشخصية حول العالم منذ العام 2013 وسببها الرئيسي هو تفشي فيروس “كورونا” المستجد وما نجم عنه من إغلاقات متتالية لدول واسواق في مواجهة المرض”.

وأظهرت دراسة “غارتنر” أن سوق الحواسيب الشخصية شهد شحن وبيع حوالي 51.6 مليون وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وبحسب أرقام الدراسة ومع تسجيل الحواسيب الشخصية هذا المستوى من المبيعات تكون قد انخفضت بمقدار 7.2 مليون وحدة وبنسبة تصل الى 12.3% خلال فترة الربع الاول من العام الحالي وذلك لدى المقارنة بحجم مبيعاتها المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 عندما بلغت قرابة 58.8 مليون وحدة.

وقالت الدراسة “هذا الانخفاض في مبيعات الحواسيب الشخصية يأتي بعد ثلاثة فصول متتالية من النمو”.