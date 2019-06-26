مبيعات الساعة HUAWEI WATCH GT تتجاوز مليوني وحدة

عمان-أعلنت مجموعة Huawei لأعمال المستهلكين في وقت سابق أن ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT حققت مبيعات عالمية تجاوزت مليوني وحدة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، لتصبح بذلك ساعة Huawei الذكية الأكثر رواجاً حول العالم.

وتبدو مؤشرات Huawei في هذا السوق مدهشة؛ إذ يظهر تقرير شركة “آي دي سي” المرموقة عن أقوى الشركات العالمية المنتجة للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من العام 2019 أن Huawei حققت نمواً سنوياً ضمن هذه الفئة بنسبة 282.2 % بالمقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ونجحت في بيع ما مجموعه أكثر من خمسة ملايين وحدة من جميع طرازاتها لهذه الفئة من الأجهزة، لتعزز مكانتها في السوق وتصبح إحدى أقوى ثلاث شركات عالمية منتجة للأجهزة القابلة للارتداء.

وقد تلقت الساعة الذكية HUAWEI WATCH GT ثناءً واسعاً من الإعلاميين والمستهلكين على حد سواء، وفازت بالعديد من الجوائز العالمية لما تمتاز به من مواصفات تقنية متقدمة وخصوصاً على مستوى عمر البطارية. وتبرز أهمية ذلك أكثر حينما تشير الدراسات إلى أن مدة التشغيل القصيرة بين عمليات شحن البطاريات تمثل إحدى نقاط القلق الرئيسية لدى المستهلكين من هذا النوع من الأجهزة، ولهذا ركزت Huawei على إيجاد حل لهذه المشكلة فزودت الساعة WATCH GT بنظام تشغيلها الذي طورته داخلياً: Huawei لايت أو إس، وصممتها ببنية تعتمد على رقاقتين لتزيد عمر البطارية وتمكّنها من العمل لمدة طويلة قبل شحنها مرة أخرى.

وهكذا أصبح بإمكان المستخدم التمتع بوظائف الساعة الكاملة لمدة تصل إلى أسبوعين بين عملية شحن وأخرى ضمن ظروف الاستخدام اليومية المعتادة مع تشغيل ميزة قياس معدل ضربات القلب، وتنشيط وظيفة مراقبة النوم ليلًا، وممارسة 90 دقيقة من التمارين أسبوعياً، بجانب تشغيل التنبيهات. ووجدت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام أن 81 % من المستهلكين يشترون ساعة WATCH GT بسبب عمر بطاريتها الطويل الأعلى في فئتها.

وتجدر الإشارة إلى أن Huawei أطلقت خلال شهر اذار (مارس) من العام الجاري إصدارين جديدين من هذه الساعة: الإصدار النشط بمقاس 46 ملم، والإصدار الأنيق بمقاس 42 ملم لتمنح المستهلكين خيارات أوسع تناسب احتياجاتهم.

وبهذا الإنجاز تثبت Huawei مواصلة نموها في السوق المتنامي للتقنيات القابلة للارتداء، خاصة إذا نظرنا إلى أدائها المذهل في الربع الأول بقيادة HUAWEI WATCH GT ومبيعاتها القوية على منصات التجارة الإلكترونية الصينية الرئيسية.