مبيعات الفوسفات تقترب من “المليار” وأرباحها الصافية 372 مليونا في النصف الأول

حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ارتفاعا كبيرا في الربح الإجمالي للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ، 549.077 مليون دينار قبل الضريبة، في حين بلغ للفترة نفسها من العام الماضي 177.664 مليون دينار.

وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 371.820 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 90.092 مليون دينار، وبنسبة تحسن بواقع 313 %.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن القوائم المالية الخاصة بتقارير الإنتاج والتسويق ونتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، أظهرت ارتفاعا كبيرا في كميات الإنتاج والتسويق للفوسفات الخام والسماد وحامض الفوسفوريك، إضافة إلى انخفاض كلف تعدين الفوسفات نحو 40% مقارنة مع عقود التعدين السابقة؛ ما أدى إلى تحقيق هذه الأرباح غير المسبوقة وزيادتها.

وحول نتائج أعمال الشركة والشركات الحليفة والتابعة خلال النصف الأول من عام 2022، قال الذنيبات، إن التقرير أظهر تحسنا كبيرا في معظم بنود قائمة الدخل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن صافي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 885.410 مليون دينار، فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي 405.455 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 118%.

كما انخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات في النصف الأول من عام 2022، بمقدار 18%، للفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لنجاح خطط ومشاريع خفض كلف الإنتاج سواء في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

وفيما يتعلق بأرقام قائمة المركز المالي للمجموعة، قال الذنيبات، إن التقرير أظهر تحسنا كبيرا في نتائجها لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021.

وجاء التحسن في ارتفاع قيمة صافي إجمالي موجودات الشركة بمقدار 223 ألف دينار وبنسبة تحسن بلغت 14.8%، وانخفاض مديونية الشركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، بمقدار 12.5 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 19%.

كما ارتفعت قيمة حقوق الملكية، بحسب الذنيبات، بمقدار 206.82 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 22.27% بعد توزيع الأرباح.

وقال إن صافي النقد وما بحكمه ارتفع بمقدار 308.711 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 600% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بعد أن سجل في النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 360.153 مليون دينار، مقابل 51.422 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الذنيبات، أن كميات الإنتاج لمادة الفوسفات الخام خلال النصف الأول من عام 2022، بلغت بحسب التقرير 5.429 مليون طن، مقابل 4.494 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي؛ وبنسبة تحسن بلغت 23%.

وفيما يتعلق بمادة الفوسفات الخام المباع للنصف الأول من العام الحالي، أوضح أنها بلغت 5.432 مليون طن، مقابل 4.357 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 24%.

وبين الذنيبات أن الكميات المباعة من سماد الداب خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 304 آلاف طن، فيما بلغت الكميات المباعة من مادة فلوريد الألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغت 5344 طنا، مقارنة بـ5156 طن للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.6%.

وأوضح أن التقرير أظهر تحسنا حسب القطاعات والشركات التابعة والحليفة، تمثل بارتفاع أرباح وحدة الفوسفات في النصف الأول من عام 2022، بواقع 314.578 مليون دينار، مقابل 84.18 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تحسن بلغت 274%.

وقال إن أرباح وحدة السماد في الشركة، بلغت في النصف الأول من هذا العام، 59.436 مليون دينار، مقابل 16.914 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تحسن بلغت 251%.

ولفت الذنيبات إلى ارتفاع أرباح الشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC) المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في النصف الأول من عام 2022، لتسجل ما مجموعه 68.776 مليون دينار، مقابل 15.583 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تحسن بلغت 341%.

وقال إن نتائج التقرير، أظهرت ارتفاعا في أرباح الشركة اليابانية الأردنية (NJFC) في النصف الأول من عام 2022 لتبلغ 5.080 مليون دينار، مقابل 1.488 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تحسن بلغت 241%.

كما أظهرت نتائج التقرير، بحسب الذنيبات، أن حصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من أرباح الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) في النصف الأول من عام 2022، بلغت 34.899 مليون دينار، مقابل 18.445 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تحسن بلغت 89.2%.

وقال إن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود العاملين في مواقع الشركة المختلفة، والشركات التابعة والحليفة، معربا عن تقديره لهذه الجهود الكبيرة التي أسهمت بتحقيق هذه النتائج غير المسبوقة في عمليات الإنتاج والمبيعات والأرباح.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، أن هذه النتائج غير المسبوقة للشركة، تعكس نجاح وشمولية خطط الشركة، وجهود العاملين فيها، وكفاءة إدارة مواردها في جميع المجالات.

وقال الرواد، إن الشركة مستمرة في مشاريعها وخططها الاستراتيجية؛ بما يضمن مواصلة التقدم والبناء ومراكمة الإنجاز وصولا إلى مزيد من الإنجازات والنتائج، من خلال عقد الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركاء والمستثمرين الجدد، لضمان زيادة الحصة السوقية للفوسفات، وزيادة الكميات المباعة للأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة واستخدام أحدث الطرق العالمية في تحسين وتطوير وتنويع الإنتاج.

وبين أن مشاريع وخطط الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ شملت التخطيط لزيادة الطاقة التخزينية لمستودعات خام الفوسفات المعدة للتصدير في العقبة بمقدار 500 ألف طن، والانتهاء من صيانة خزان (الأمونيا) الصغير في المجمع الصناعي في العقبة من قبل إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بموجب اتفاقية تم توقيعها مع شركة التراد كيب العالمية.

كما شملت خطط الشركة، بحث تزويد شركة الفوسفات الأردنية للسوق البرازيلي باحتياجاته من الأسمدة الفوسفاتية وتوقيع اتفاقية لتزويد مجموعة اوزوال الهندية بـ500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويا ولمدة 10 سنوات.

وشملت مشاريع الشركة، بحسب المهندس الرواد، منح شركة مناجم الفوسفات الأردنية/ المجمع الصناعي، شهادة التزام بالقوانين البيئية من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال العامين 2020 و2021.

ولفت الرواد، إلى زيادة صادرات الفوسفات إلى السوق الهندي والأوروبي وكذلك صادرات حامض الفوسفوريك، إضافة إلى توقيع الشركة لاتفاقية مع شركة “SOLAR WATER” البريطانية، لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المركزة؛ لتوفير احتياجات المجمع الصناعي في العقبة من المياه الصناعية والمشاريع المستقبلية في المنطقة.

وأشار إلى توقيع الشركة للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاستثمار في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، بهدف زيادة كميات مستورداتها من الفوسفات الأردني، وإنشاء مصنعين لحامض الفوسفوريك في الشيدية والعقبة بعد إكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن الشركة وقعت عددا من الاتفاقيات بقيمة مليار و500 مليون دولار، لتزويد عدد من الشركات الهندية باحتياجاتها من مادة الفوسفات وحامض الفوسفوريك وسماد الداب.

ولفت الرواد، إلى المباحثات التي أجراها مؤخرا رئيس مجلس إدارة الشركة، مع وزير الزراعة الإندونيسي، لتزويد إندونيسيا باحتياجاتها من الفوسفات الخام والأسمدة من الأردن، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج NPK بطاقة إنتاجية 500 ألف طن في العقبة.

وبين أن الشركة وقعت أيضا، مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة منير سختيان التجارية، لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن (Food Grade or Technical Grade) بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.

وأكد أن هذه الإنجازات الرائدة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير وتعزيز حضور الشركة وتنافسيتها في سوق الفوسفات العالمي.