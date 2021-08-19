مبيعات تويوتا كورولا تتجاوز حاجز الـ 50 مليون سيارة حول العالم

عمّان، آب 2021: في تتويجٍ لمسيرة سيارتها الأكثر مبيعاً التي يمتد إرثها لأكثر من 55 عاماً، أعلنت “تويوتا” تجاوز مبيعات طراز كورولا الشهير حاجز الـ 50 مليون سيارة على مستوى العالم، لتتربع بذلك على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في العالم على الإطلاق، مما يؤكد على جدارة هذا الطراز، والذي لطالما اشتهر بسمعته الأسطورية في تقديم قيمة ممتازة وتكلفة تشغيلية منخفضة إلى جانب الأداء والراحة المطلقة أثناء القيادة.

وبهذه المناسبة، صرح كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة “تويوتا” في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: “كلنا فخرٌ بتحقيق هذا الإنجاز البارز، والذي يوضح التأثير الكبير لطراز كورولا في حياة الناس في مختلف أنحاء العالم. وكونها أكثر السيارات مبيعاً في العالم، فإن ذلك يُعبِّر عن مدى الرضا والولاء الذي يكنّه عملاؤنا لسيارة كورولا وعلامة “تويوتا”. وقد أسهم الجمع بين الجودة والاعتمادية والموثوقية التي لطالما اشتهرت بها سيارة تويوتا كورولا مع الراحة والكفاءة، في تحقيق مبيعاتٍ تراكميةٍ تجاوزت الـ 50 مليون سيارة. ولذلك، أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع عملائنا السابقين والحاليين والمستقبليين على الثقة والمكانة الخاصة التي يولونها لهذه السيارة، واستمرارهم في منحنا الإلهام اللامحدود ضمن رحلتنا لتطوير أفضل سيارات على الإطلاق”.

ومنذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1966، استمرت سلسلة سيارات تويوتا كورولا بالتطور وفقاً لاحتياجات العصر، فقد تم تقديم ميزات ووظائف جديدة تتناسب مع متطلبات واحتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة باستمرار، مع الحفاظ على المقومات الجوهرية لهذه السيارة، والتي تجمع بين الموثوقية العالية وسهولة الاستخدام، وهو أمر لطالما عُرفت به سيارة تويوتا كورولا منذ إطلاق الجيل الأول لها، ولا تزال حتى اليوم من أبرز الخيارات المفضلة لدى السائقين.

ويُعَد إضافة طراز الـ “هايبرِد” الكهربائي إلى سيارة تويوتا كورولا تأكيداً على التزام شركة “تويوتا” الراسخ بالقيام بدورها الرائد في ابتكار وتطوير سيارات صديقة للبيئة؛ إذ يجمع هذا الطراز بين مصدرين للطاقة يتمثلان في محرك يعمل على البنزين وموتورين كهربائيين. ويُعَدّ هذا الطراز الرائد الأفضل في فئته من حيث كفاءته الاستثنائية في استهلاك الوقود، والذي يبلغ 27.6 كم/لتر، متيحاً بذلك للعملاء فرصة الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، في الوقت الذي ينعمون فيه بالمزيد من الرضا من خلال تجربة قيادة أكثر تفاعلية. ويرجع الفضل في ذلك إلى ما يزخر به طراز الـ “هايبرِد” الكهربائي من تقنيات متقدمة تمنحهم هدوءاً استثنائياً داخل المقصورة، فضلاً عن سلاسة التسارع، خاصةً عند الانطلاق من وضع التوقف التام.