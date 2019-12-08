مبيعات سيارات “لاند كروزر” تتخطى حاجز الـ10 ملايين



عمان- حققت شركة تويوتا إنجازاً بارزاً في المبيعات التراكمية لسلسلة سيارات تويوتا لاند كروزر الأسطورية على مستوى العالم؛ إذ تجاوزت حاجز الـ10 ملايين سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويعد الإنجاز الجديد لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتميز بالرقي والتطور التقني وتملك قدرات استثنائية للتعامل مع مختلف أنواع التضاريس، بمثابة تقدير لمكانتها الرائدة ولكونها جزءاً لا يتجزأ من حياة ملايين الأشخاص على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعليقاً على ذلك، قال يوغو مياموتو، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عملائنا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم اللامحدود والمستمر لنا خلال رحلتنا نحو تحقيق هذا الإنجاز البارز، لنُسطِّر بذلك قصة نجاح متميزة على مر السنين. ولدى طرحها في الأسواق منذ أكثر من ستة عقود، تطورت لاند كروزر لتكون إحدى سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الأكثر جدارة في العالم، متخطية جميع التوقعات عبر 9 أجيال متعاقبة، لتصبح بذلك الخيار المفضل لدى العائلات في المنطقة”.

وأضاف مياموتو: “تحمل لاند كروزر بكل فخرٍ إرثها العريق المتمثّل في موثوقيتها العالية وأدائها الاستثنائي على مختلف أنواع التضاريس، وقد أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية في مختلف أنحاء العالم. ونحن نؤكد التزامنا بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع عملائنا الكرام من أجل تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تطوير أفضل سيارات على الإطلاق”.

بدأت مسيرة لاند كروزر، سيارة تويوتا الأكثر استمراراً في الأسواق العالمية، عند إطلاقها لأول مرة في 1 آب (أغسطس) 1951، وذلك تحت اسم “تويوتا جيب بي جيه”. وعلى مدار الأعوام الـ68 الماضية، واصلت شركة تويوتا نجاحها بإنتاج هذه السيارة التي حصلت على اسمها الحالي “لاند كروزر” في العام 1954، لتَطرَح الشركة منها 9 أجيال فرضت هيمنتها على أسواق العالم من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.