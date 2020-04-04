ميناء حاويات العقبة يشهد ارتفاعاً لعمليات المناولة خلال أزمة كورونا

أحمد الرواشدة

العقبة – تصطف باخرتان محملتان بالأغذية والأدوية على أرصفة ميناء الحاويات في العقبة ، إلى جانب عدد من حاويات الصناعات الاولية، في الوقت الذي سيشهد فيه الميناء وصول 10 بواخر أخرى خلال الاسبوع الحالي والقادم ومعظمها غذاء ودواء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حاويات العقبة ستيفن يوجالنجام ان الميناء يشهد زيادة في عملية المناولة خاصة خلال ازمه فيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة الميناء على تحميل وتنزيل الاف الحاويات يوميا.

وداعا ستيفن التجار والمستوردين الى مناولة بضائعهم والتخليص عليها تجنبا لتكديس الحاويات واعطاء فرصة للتجار الاخرين لوصول بضائعهم،مبينا ان سير العمل في الموانئ خلال هذه الازمة التي تمر بها المملكة تسير بكل انسيابية ودن اي عوائق بالشراكة والتعاون مع شركه تطوير العقبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شركه ميناء العقبه للخدمات البحرية والتي اثمرت عن زيادة المخزون الاستراتيجي لمختلف البضائع لاسيما المواد الغذائية والادوية.

وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت قد اكد ان موانىء العقبة تشهد زيادة في المناولة وصلت الى 10 بالمائة حيث تعاملت جمارك السلطة منذ بداية الأزمة مع 192 الف حاوية مقارنة ب 177 الف حاوية بنفس الفترة من العام الماضي بهدف تزويد المخزون الاستراتيجي لاحتياجات المملكة من الغذاء والدواء ومختلف السلع الضرورية.

وأضاف ان السلطة بالشراكة مع جميع الجهات المعنية بالجمارك والتخليص والغذاء والدواء ووزارة الزراعة شكلت خلية ازمة للتواصل مع التجار والمخلصين وشركات الملاحة من اجل تسهيل مرور مختلف البضائع من العقبة الى مختلف وجهاتها بالمملكة.

ولفت الى ان هناك اكتظاظا بساحات الموانىء من السيارات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واخلاء هذه الساحات الى المنطقة الحرة بالزرقاء مشيرا الى ان هناك حملة بالتعاون مع التجار لاخراج حاويات من ميناء الحاويات بهدف افساح المجال لمناولة حاويات اخرى لاستيعاب الحركة النشطة في استقبال البواخر .

وقال ان منظومة الموانىء تعمل على مدار الساعة في الميناء الرئيسي وميناء الحاويات ومحطة الركاب لافتا الى ان باخرة القمح لم تصل لغاية الان ولدينا باخرة الذرة يتم تنزيلها حاليا في الميناء بالتنسيق مع مركز ادارة الازمات لانهاء اجراءاتها.