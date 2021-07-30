متاجر تجتمع داخل هاتفك.. والجائحة ترسخ فكرة “التسوق عن بعد”

رشا كناكرية

عمان- منذ بدء جائحة كورونا، وجدت الكثير من العائلات بالأسواق الالكترونية ملاذا آمنا لها، وساعد على ذلك الإغلاقات الكاملة والجزئية على مدار ما يقارب عاما ونصف. الخدمات المقدمة “أون لاين” وفرت الوقت والجهد، ولبت الاحتياجات عبر وسائل جديدة سهلت قضاء الحوائج.

وبالرغم من وجود بعض القلق من جودة الخدمة المقدمة، ولكن السرعة وسهولة الطلب والتكلفة القليلة، كانت مشجعة للإقدام على هذا الخطوة من قبل المستخدم.

مواقع تجارية إلكترونية عديدة طرحت أشكالا متنوعة ومختلفة من البضائع، ومنها مشاريع محلية اقتصادية جديدة، إذ كان للجائحة دور كبير في انتشارها أكثر ونجاحها ورفع إمكانية استمراريتها حتى من دون وجود متاجر حقيقية على أرض الواقع، فهي اكتسبت ثقة الكثير من المستهلكين خلالها.

الكثير من الأمهات العاملات توجهن للمتاجر الالكترونية للتسوق لتلبية الاحتياجات المختلفة للمنزل والأسرة، فقد وجدن فيها حلا بديلا لمشقة الذهاب للتسوق، ما وفر من وقت وجهد وسرعة الحصول على المنتج وبتكلفة أقل، هذا الذي جعلها تستمر باستخدامه حتى بعد إعادة فتح الأسواق التقليدية.

تهاني (35 عاما) أم عاملة، أثناء تصفحها بعض المواقع الإلكترونية وجدت إعلانات لبضائع مختلفة ومتنوعة لأغراض المنزل وبأسعار منخفضة، هذا الأمر لفت انتباهها بسبب صعوبة تلبية احتياجات عائلتها نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا. قررت أن تقوم بطلب بعض الأغراض البسيطة في المرة الأولى من باب التجربة، فقد كان الخوف من جودة ومصداقية المتجر يشغل بالها، إلا أنها تفاجأت بسرعة التوصيل والجودة العالية للبضاعة التي لم تتوقعها، إضافة الى توفر الوقت والجهد والجودة الممتازة، هذا الأمر شجعها على الاستمرار في استخدام هذه المواقع حتى بعد فتح الأسواق وتقليص مدة الحظر الجزئي.

بينما سلمى (37 عاما) لم تفكر يوما في استخدام التسوق الالكتروني، بل لم تكن تثق به ولم توليه اهتماماً، ولكن انشغالها في عملها، فضلا عن أعمال المنزل، لم يترك لها فرصة للذهاب للتسوق وقضاء حاجات أطفالها، فقد كانت تجد صعوبة في تنظيم وقتها، فكان الحل بأن تتوجه إلى صفحات ملابس الأطفال التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، علها تجد ما تريد وتفرح أطفالها وتلبي احتاجاتهم، ووجدت طلبها.

حنين ملحم (22 عاما) صاحبة مشروع لبيع ملابس للأطفال كانت بداية مشروعها في نيسان (أبريل) 2018 بعدما أنجبت طفلتها بـ3 أشهر، اتخذت هذه الخطوة للقضاء على الفراغ في حياتها، فقد كانت البداية برأسمال قليل لا يتجاوز المائة دينار، وأولى خطواتها كانت أن أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج البضاعة وعرضها.

وتقول ملحم “الإقبال كان جيدا إلى حد كبير، إذ إن البضاعة جديدة وغير متوفرة في مكان آخر، وكبداية هذا أمر جيد وناجح، وهذا ما دفعني للاستمرار فيه وتطويره”.

وتضيف ملحم أنه في العام 2018 كان الأمر جديدا في الأردن وكان عدد صفحات التسوق الالكتروني قليلا نوعا ما، إذ إن الناس كان لديهم خوف من الشراء بطريقة “أون لاين”، ولكن الآن الوضع تغير وتبدل وتطور أكثر.

وتضيف ملحم “في بداية المشروع، لم يكن الإقبال كبيرا، فكان هنالك طلبان في الأسبوع، ولكن الآن في اليوم الواحد أوصل ما يقارب 20 إلى 30 طلبا لمحافظات مختلفة”.

وتشير ملحم إلى أنه ما قبل جائحة كورونا كان الإقبال جيدا، ولكن خلالها زاد بشكل كبير وغير مشهود من قبل، نظراً لإغلاق الأسواق، مضيفة أن الطلب قل بعض الشيء بعدما تم فتح الأسواق، لكن استمرت فئة من الناس تلجأ لأسواق “أون لاين”.

وترى ملحم أن البعض لديه خوف من التسوق الالكتروني لأكثر من سبب؛ أهمها انعدام مصداقية بعض الصفحات، إضافة إلى عدم توفر خدمة إعادة القطعة اذا لم تكن مناسبة، ولكن عندما يتعامل المشتري مع الجهة الصحيحة، هنا تنشأ الثقة لديه بهذه المواقع ويتم التعامل معها أكثر واعتمادها.

ويذهب الاختصاصي الاقتصادي والاجتماعي الدكتور حسام عايش، إلى أن جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاقات وتباعد اجتماعي ومخاوف من الإصابة بالفيروس، فرضت أشكالا جديدة من طرق تلبية الاحتياجات، ومنها الطلب عن طريق “أون لاين” أو ما يسمى بـ”التجارة الالكترونية” وزادت التطبيقات التي تستخدمها وعدد الشركات التي تتعامل بها، لافتا إلى أن البعض طور تقنيات جديدة، ما أتاح فرصة لإثراء وإنضاج وجود بنية تحتية رقمية، يمكن البناء عليها بشكل أفضل وبالتالي إنجاز الخدمات بصورة أفضل وأسرع.

ويعتقد عايش، أن هذا الأمر كان له فائدة كبيرة على الجانب الاقتصادي، إذ بقي النشاط متواجدا ولو بحد معقول مستمر ودائم، ما أدى إلى احتفاظ قطاعات مختلفة بحضورها وإن بصورة متفاوتة، وهذا أنتج اقتصاداً جديداً يمكن أن نسميه بـ”اقتصاد التباعد الاجتماعي” الذي بدوره عمل على خلق وظائف ومهن وحرف جديدة تتعامل مع تطبيقاته وتقنياته.

هذا الأمر، وفق عايش، عوض ولو جزئياً عن خروج بعض المهن والوظائف من السوق التقليدي وحلت مهن جديدة مكانها، منوها الى أنها أصبحت جزءا من نهج الحياة للكثيرين بعد غياب التأثير المباشر لـ”كورونا”، بمعنى “أننا نستخدم التقنيات للتسوق عن بعد حتى بعد عودة الأسواق”، إذ وجد الكثيرون أن الخوف من الاستخدام الأولي قد ذهب والخبرات والمعارف زادت واكتشفت الفوائد المتعلقة بهذا السوق الإلكتروني، حيث يمكن معرفة الأسعار والجودة.

الى ذلك، معرفة الأماكن التي توفر ما يناسب ذوق طالب الخدمة أو السلعة، وبالتالي الناس أصبحت لديهم معرفة أكبر بما يريدون ويحتاجون، وصولا الى استهلاك أكثر ذكاء.

ويشير عايش إلى أن هنالك متاجر جديدة ظهرت على الإنترنت تعمل على تقديم الخدمات بسهولة ويسر، والأهم أنها عوضت جزءاً من انخفاض نفقات الاقتصاد الحقيقي في المتاجر وغيرها، وهذا سمح للكثيرين من البائعين بتوفير التكلفة من إيجار وكهرباء إضافة للقوة العاملة، وهذا أسهم بشكل كبير في تطور النشاط الاقتصادي.

ويوضح عايش أن أصحاب متاجر الملابس يشكون من الركود في قطاعهم في الأسواق التقليدية، لهذا كثير منهم أو بعضهم تحولوا إلى المتاجر الافتراضية الإلكترونية، لتعويض جزء من توقف المبيعات، مؤكدا أن الأمور لن تكون بهذه السهولة والبساطة لجميع القطاعات، ولكن الجائحة أنضجت التحول للنشاط التقني والتواصل عن بعد، خاصة أن جائحة “كورونا” ما تزال مستمرة ولم تخرج بعد من حياتنا، إضافة الى أن العالم في تطور تقنياً مستمر وفق الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي، وبالتالي أصبح معظم الناس يتجهون إلى التسوق الالكتروني أو الدمج بينه وبين التقليدي، بالشكل الذي يكون فيه سهولة وراحة وتوفير للوقت.