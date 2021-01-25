متجر “هواوي” الجديد لتجربة العملاء قريبا في مكة مول

عمان- تستعد “هواوي” الأردن، غدا، لافتتاح فرع جديد لمتجر تجربة العملاء (Huawei Experience Store) في العاصمة عمّان، وتحديدًا في مكة مول- الطابق الأول (44-A). وما إن يفتح أبوابه، حتى يقدم المتجر جميع منتجات هواوي المميزة، بما يشمل؛ الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسوب الشخصي، والأجهزة اللوحية، والأدوات التقنية المميزة. وإلى جانب ذلك، سيحصل العملاء على فرصة تجربة أجهزة “هواوي” المفضلة لديهم داخل المتجر، والاستفسار عن جميع المعلومات حول مواصفات هذه المنتجات ومزاياها الفريدة.

وبهذه المناسبة المميزة، ستقدم “هواوي” الأردن عروضًا حصرية في متجر تجربة العملاء الجديد (Huawei Experience Store) بمكة مول على مجموعة من المنتجات الشهيرة وأبرزها؛ سماعات Huawei FreeBuds Pro، وهاتف Huawei Mate 30 Pro، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم مع حزام باللون البيج، ومُخزّن الطاقة Power Bank، وشاحن سيارة Huawei SuperCharge Car Charger بقدرة 40 واط، وشاحن لاسلكي Huawei SuperCharge Wireless Charger بقدرة 40 واط، وغير ذلك الكثير، حيث سيتمكن العملاء من اقتناء هذه الأجهزة بأسعار مخفضة حتى يوم بعد غد.

وإضافة لما سبق، سيحصل العملاء على هدية مميزة عند شرائهم أحد الهواتف الآتية: Huawei Y7a، Huawei Y9a، Huawei Y8p، Huawei nova 7i، أو الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T 10، وHuawei MatePad T 10s، وذلك حتى بعد غد.

ولن يقتصر افتتاح متجر تجربة العملاء (Huawei Experience Store) في مكة مول على هذه العروض المميزة فحسب، بل سيشتمل أيضًا على سحب عشوائي للجوائز احتفالًا بهذه المناسبة؛ حيث سيتمكن جميع العملاء الذين يشترون بقيمة 100 دينار أردني وأكثر خلال الفترة 27-28 كانون الثاني (يناير) الحالي من الدخول في السحب لفرصة ربح جوائز رائعة. ومن ضمن هذه الجوائز، سيحظى خمسة أشخاص باسترداد نقدي لمشترياتهم بقيمة 50 %، في حين سيفوز خمسة آخرون بسماعات أذن لاسلكية PXC550، بينما سيحصل خمسون شخصًا على ساعة Huawei Band 3e AW70، وخمسون آخرون على سماعات رأس بلوتوث لاسلكية. وإضافة إلى ذلك، سيفوز مائتا شخص بقنينة حافظة للحرارة.