متحدثون “بمنتدى شرم الشيخ”: المجتمع الدولي سيدفع ثمنا غاليا لعدم حل القضية الفلسطينية

شرم الشيخ – الغد– أكد متحدثون في جلسة ” التحديات الراهنة للامن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ ان المجتمع الدولي سيدفع ثمنا غاليا لعدم حل القضية الفلسطينية حتى الان .

وقالوا ان من اسباب الارهاب في المنطقة عدد من الازمات من ابرزها الاحتلال الاسرائيلي الذي اداة يستخدمها الارهابيوون في تجنيد الشباب .

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مداخلة له خلال الجلسة إن الارهاب يحتاج لجهد دولي.

ودعا السيسي الجميع للتكاتف لدعم الدول التي تواجه الإرهاب، مؤكدا ضرورة آخر أن يكون لدول العالم الكبرى موقف حاسم ضد الدول التي تدعم الإرهاب.

وشدد السيسي على ضرورة تطوير الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الدولية، وخاصة بعد الأحداث الجارية. مشيرا الى ان التطورات التي حدثت خلال سبعين عاما تقتضي العمل على تطوير المنظمة الدولية .

وقال السيسي “هناك مَثَل سمعته من أشقائنا في أفريقيا يقول إنه (عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة)، وهنا أقصد أنه عندما تتصارع الدول الكبري فإن الدول الصغيرة هي من تدفع الثمن”.

واشار الى ان مصر كانت ستكون أكثر دماراً من الدول التي نتحدث عنها ( سوريا ، العراق ، ليبيا )، لأن عددنا أكبر، وكان علينا إما مواجهة الإرهاب أو البناء والتنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين معاً.



واعتبر الرئيس المصري أن الإرهاب صناعة شيطانية، ودائماً يتم ابتكار أدوات جديدة لاستخدامه، موضحًا: “في مصر بدأ الإرهاب منذ سنوات كثيرة.. مصر بها أمثلة كبيرة على استخدام الإرهاب في عدم استقرارها مثل القيام بعملية إرهابية أو عملتين، فتؤثر بشكل مباشر على السياحة لسنوات”.

الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اكد خلال مشاركته بالجلسة ان العالم سيدفع الثمن غاليًا لعدم حل القضية الفلسطينية حتى الآن.

ويرى ابو الغيط أن القضية الفلسطنية ضاعت وسط كل هذه المشاكل التي تواجه العالم، ومن الممكن جدا أن يدفع المجتمع الدولي والعالم، الثمن غاليا في إنزواء وتناسي هذه القضية.

وقال إنه توجد 6 محاور للتحديات التي تواجه العالم، موضحًا أن التهديدات التي يتعرض لها الشرق الأوسط معقدة.

واعتبر ان اولى المشكلات الضاغطة هي الوضع في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط والمنطقة العربية وباب المدب والتعرض اللي حصل للنفط في السعودية والتصعيد ليس له معنى في شرق المتوسط والوضع بصفة عامة يؤدي إلى مواجهات مسلحة والتصدي لحافلات النفط وضرب المنطقة ويساعد على عمليات الإرهاب، “وهذا محور أساسي”.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بعودة التنافس الحاد والمواجهة بين القوى العظمى بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990، موضحًا: “يبدو أن هناك مواجهات في شرق آسيا وهو ما يؤدي إلى تطورات على الممتوى الدولي حتى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما يهدد حركة العولمة والتجارة الحرة في العالم”.

وحذر أبوالغيط، من الحروب السيبرانية لأنه يستطع شاب أو جهاز أن يدخل على مجتمع ويدمره من الداخل: “يعني يواجهوا المصارف تضيع بأموالها، وحصل هجوم على إيران على 30 حساب، الخطر الأكبر هو الحرب المعلوماتية والرئيس ترامب يسميها “فيك نيوز” لأن الكثير من المحتوى الذي يتم ضخه على الشبكة العنكبوتية ضار للغاية ويهدد المجتمع من الداخل، على سبيل المثال نشر أخبار عن تطعيمات ضد الحصبة تؤدي إلى مشكلات أدت لتوقف الناس عنها فيصاب الناس بالشلل وهي حروب خطيرة للغاية”.

واشار أن هناك محور هام من المهم الانتباه له عالميا، وهو المتعلق بالمناخ، والفشل في تنظيم عمليات الانبعاثات المناخية، وهو ما سيضر بالكوكب ككل، وبالتالي سيؤدي إلى “تأثيرات اقتصادية مخيفة”، ونتيجة لذلك سوف تنطلق فكرة الإرهاب في الإقليم الذي يشهد تلك التأثيرات، مثلما يحدث في الساحل بغرب أفريقيا حيث أنها أساسا جاءت نتيجة الجفاف في بعض المناطق، وهو ما سيزيد من حدة الهجرات غير الشرعية إلى الدول الأوربية، مما يهز الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وقاطع أبو الغيط ، الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم الجلسة، بعد حديثه عن ثورات الربيع العربى، مستطردا :”ما حدث فى 2011 لا يمكن أن يسمى بالربيع.. بعد إذن سيادة الرئيس أنى قاطعته.. موت 500 ألف سورى.. وطرد من 4 لـ 5 ملايين سورى من بلادهم.. ونزوح 6 مليون سورى داخليا فى سوريا.. وهدم دولة مثل ليبيا.. وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والسورية والليبية.. وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس بالربيع.. وأنا مستعد أنى أقول هذا الكلام”. وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربًا “مبرحا” فى غزو العراق عام 2003، مشيرا إلى أن الأحداث التى تلت الغزو بدءً من 2011 هز المنطقة العربية والدولة الوطنية فى الكثير من الدول،.

وبين أن العديد من الدول العربية انزوت أو يتهددها الخراب ما أدى إلى فتح شهية دول الجوار وتيارات إرهابية “متأسلمة” لملا الفراغ نتيجة لغياب الدولة الوطنية. وتابع أبو الغيط:”شوفنا دولة زى إيران وجيران الإقليم العربى فتحت شهيتهم للحم العربى.. تركيا وإيران وللأسف، حتى بعض الجيران الذين يطلون على النهر قرروا فى خضم هذا الوضع حجم المياه عن شركائهم وجيرانهم.. إسرائيل ضربت بعرض الحائط التسوية الفلسطينية كنتيجة للفراغ الذى حدث بالدولة الوطنية العربية، داعيًا لضرورة إعادة بناء الدولة الوطنية ولم الشمل العربى، بحيث يتوقف الجيران على اقتحام الغياب العربى”.

من جانبه اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن التحديات التي تولدت عن 2011، وما بعدها كان لها تأثيرًا في زعزعة السلم والأمن الدوليين.

وبين شكري ان التغيير الذي تم بشكل غير منظم أدى إلى إخفاق الدولة الوطنية في تحقيق الأمن الداخلي، وتحقيق الأمن للمواطنين، متابعًا :”التدخلات الخارجية في كثير من دول المنطقة أدت إلى حالة بالغة من السيولة، أتاحات الفرصة للجماعات الإرهابية للنفاذ إلى الحيز الإقليمي”.

وقال “مانشهده من توسع هذه الرقعة في سوريا والعراق ودخول ما سمى بالدولة الإسلامية أو داعش، كان له تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي، لم يؤثر فقط على المنطقة العربية”.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وصف ظاهرة الإرهاب ب “سرطان وطاعون العصر الحالي، تترتب عليها العديد من الأمور”، لافتا إلى أنّ منظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف والغلو، وإذا كان لبعض شرائح المجتمع مطالب معينة، فهناك وسائل سلمية للمطالبة، مثل، حرية الصحافة والقوانين الوطنية في جميع البلدان.

وطالب العثيمين الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية باحترام قوانين البلاد التي يعيشون بها، وحال وجود مطالب محددة لهم في حياتهم بشكل عام فهناك وسائل سلمية للمطالبة بها، بدلًا من حمل السلاح وقتل الأبرياء في الشوارع، مؤكدًا أنّ الإرهاب لا دين ولا عرق ولا جنسية له.

ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الخطر الكبير الذي يشكله الإنترنت، فرغم فوائده ومميزاته المتعددة إلا أنّه يشكل خطرًا جسيمًا على المجتمعات الدولية، موضحا أهمية إحكام الرقابة على الفضاء الإلكتروني، إذ يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تجرم استخدام الفضاء الإلكتروني لتحقيق أهداف إرهابية.

ويرى العثيمين أنّ الفضاء الإلكتروني هو الساحة الكبرى للتعبير عن الأفكار المتطرفة، إذ إنّ الشباب هم المستهدفون في عمليات التطرف والإرهاب والغلو، لافتا إلى مدى تأثير العمليات الإرهابية على المجتمعات، إذ يجب قياسها على عدة جوانب، بينها، التنمية الاقتصادية، والاستثمار والأمن، والأنظمة والحكومات الحاكمة للدول.

و قال المفوض الأوروبي السابق في شؤون الهجرة ديميتريوس افرامو بولس ان الشباب ينتظرون منا مسئولية كبيرة والهجرة اصبحت ملفا مهما للاتحاد الاوروبي في ظل التدفقات الكبيرة من المهاجرين والهجمات الارهابية على الاراضي الاوروبية والاحداث والتحديات تمثل مسئولية كبيرة وتتطلب استجابة عالمية.

واكد ان على اوربا ان تضع ثقتها في كافة الشركاء في المنطقة والعالم للقضاء على الارهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وهى وقود للشعبوية والكراهية.

وأضاف المفوض الاوروبي اننا نعرف ان داعش انهزمت على الأرض ولكن لم يتم القضاء عليها على الإنترنت والارهاب ستظل موجودا مما يتطلب المزيد ن التعاون الاقليمي والدولي وعلينا ان ندرك ان الدول العميقة لا تزال تتحلى بالقوي ويتعين على الدول تبادل المعلومات للتمكين من معالجة القضايا والتحديات.

وتوجهت كريستينا شوفيرانيج بالشكر إلى ادارة المنتدي لدعوتها أمام هذا الحدث الهام، مؤكدة ان جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة اختلفت تمامًا وازدادت قوتهم بتنامي النشاط الإجرامي، واليوم تجني سنويا مليارات الدولارات سنويًا، مثل شركة ناشئة تستخدم الجريمة لتحقق ثراء، وأيضا منظمة الشباب الصومالية، وكل هذه الجماعات الإجرامية يكون لديها دوافع عرقية وغيرها، ويستخدمون الثروة لشراء للأشخاص والأسلحة وغسيل أدمغة الشباب، وفي الماضي الجماعات الارهابية لم يكن لديها هذا الثراء وهذه القوة لافتقارهم للإنترنت واليوم اصبحوا يسيطرون على عقول وآذان واعين كل من يملك هاتف ذكي.

و اعرب الدكتور بول ديكور مدير مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي عن شكره لمصر على دعوته لهذا المنتدي، موضحا طبيعة عمل منظمته التي تعمل في نطاق جغرافي محدد يضفي عليها خصائص محددة وتجمع دول لا تربط بينهم صداقة مثل روسيا والأولويات المتحدة كمنبر فريد للحوار، ولدينا شركاء بدول المتوسط ومصر شريك بالغ الأهمية، وعندما نفكر في الأمن نفكر بمفهومه الشامل الأمنية والسياسية ونزع السلاح وأيضا الأبعاد الاقتصادية والبيئية والإنسانية .

وقال الدكتور عادل العدوي الاستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة ان المنافسة بين الدول الكبري مثل ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة حول النفوذ محرك أساسي سيؤثر في منطقتنا الخمسة وعشرين عاما القادمة، ومنطقتنا مسرح مصالح، وهناك دول مثل ايران دولة أساسية في المبادرة الصينية الخاصة.

وقال ميشيل تشيكوانيني الناشط في مجال السلام من الكنغو الديمقراطية والذي تعرض إلى الاختطاف من قبل الجماعات المسلحة وهو طفل واجبر على حمل السلاح ان اللحظة الفارقة في قصته هي لحظة رفضه لفكرة حمل السلاح ووالدي هو الشخصية المحورية في حياتي وعلمني مثل أفريقي هام انه عندما يعتقد انه قوي وضخم يجب ان ان يعيش في غرفة مع ناموسة- في إشارة لمدي ضعف الإنسان مهما كان قويا- وعلمني ان ابحث عن العلم والمعرفة باعتبارها هي القوة الحقيقية، مضيفا أمي ايضا شجعتني وحاربت حتي اصل إلى كندا التي أعيش بها الان وانا اتحدث اليوم من هذا المنبر بفضلها .

وافتتح المنتدى اول من امس وحضر حفل افتتاحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولذي افتتح أعماله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة خبراء، ونحو 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم منهم 70 مشاركاً من الأردن.

ويهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى الخروج بتوصيات وسياسات تعكس طموحات الشباب وتكون قابلة للتنفيذ، حيث يلتقي الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء هذا العام لتبادل الرؤى والأفكار حول محاور متنوعة تتعلق بالتحديات البيئية والمناخية، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب، ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة، والحوكمة، وريادة الأعمال، وقضايا اللاجئين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل، والفن والسينما.

ويعد منتدى شباب العالم، الذي عقدت نسخته الأولى في 2017، منصة أسسها مجموعة من الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، مثلما يشكل فرصة للشباب للتواصل مع صانعي القرار والمفكرين حول العالم للتحاور حول العديد من القضايا والتحديات في مجال تحقيق السلام والتنمية وتشجيع الإبداع.