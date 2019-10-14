متحف الأطفال الأردن يستضيف عرضًا علميًا عالميًا من المملكة المتحدة

يستضيف متحف الأطفال الأردن العرض العالمي “جاسترونات: مغامرات في الطعام” القادم من المملكة المتحدة، على مسرح مركز الحسين الثقافي، يومي الجمعة والسبت 18 و 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو عرضٌ علمي مبتكر للأطفال يقدمه الفنان البريطاني ستيفان جيتس.

وعلى غرار العروض العلمية التي يقدمها المتحف لزواره سواء كانت من تقديم فريقه، أو من استضافته، فإن هذا العرض سيتضمن مفاهيم علمية عديدة يقدمها الفنان ستيفان بأسلوب مبسط ومشوّق، من خلال تجارب كيميائية وحيل فيزيائية، وفقرات مبتكرة عن علوم الطعام. ويهدف المتحف من استضافته للعروض العلمية من الخارج، إلى تحفيز فضول الأطفال وتشجيعهم على حب العلوم بمجالاتها المختلفة، وتغيير مفهوم الجمود والجدية عنها، لتصبح مواضيع يستمتعون بدراستها وتعلّمها. وذلك من خلال الأساليب المبتكرة التي يستعين بها خبراء توصيل العلوم خلال هذه العروض.

ومن جهةٍ أخرى فإن العروض العلمية هي أحد أساليب التعلّم التفاعلي التي يتبعها متحف الأطفال في نقل المعرفة إلى الأطفال، وتوصيل العلوم لهم بسلاسة ومتعة، إلى جانب كل ما يقدمه من برامج تعليمية تفاعلية على مدار العام لزواره من العائلات والمدارس.

ويأتي هذا العرض إلى الأردن بدعمٍ من بنك الأردن كداعمٍ للمعرفة، وأمانة عمّان الكبرى كداعمٍ للاكتشاف، وكلًا من مؤسسة الجود ومجموعة الصايغ والبنك الأردني الكويتي كداعمين للرحلة العلمية. وجميعهم يرون أهمية توفير هذه التجارب العلمية للأطفال في الأردن.

يتكرر العرض للعائلات 3 مرات على مدار يومين، وللمزيد من التفاصيل عن التذاكر، يمكن للأهالي زيارة الموقع الإلكتروني للمتحف www.cmj.jo

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد عن مليوني وسبعمئة ألف زائر.