متحف الأطفال الأردن يقيم مهرجان الأردن للعلوم والفنون للسنة الخامسة على التوالي

للسنة الخامسة على التوالي، يقيم متحف الأطفال الأردن يوميّ السبت والأحد 20 و 21 تموز، مهرجانه التعليمي الأضخم سنويًا؛ مهرجان الأردن للعلوم والفنون، الذي يدعمه هذا العام كلٌ من البنك العربي كداعم بلاتيني، وأمانة عمّان الكبرى كداعم ذهبي.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان هذا العام إقبالًا كبيرًا أُسوةً بالأعوام السابقة، حيث أنه يُعدّ من أكبر الفعاليات التعليمية في الأردن، وأحد المهرجانات التعليمية الرائدة في الوطن العربي، وهو موجّه للأطفال من 4 – 12 سنة، ويهدف إلى تحفيز الأطفال نحو المعرفة والبحث بأسلوب قائم على التفاعل والتجربة، وحثهم على التفكير التحليلي والابتكار، وتعريفهم بمواضيع عديدة في العلوم، والفنون، والأدب، والتكنولوجيا، والموسيقى، وغيرها، من خلال العديد من الورشات التفاعلية، والأنشطة، والعروض العلمية والثقافية.

وسيستمتع الأطفال الزوار هذا العام ببرنامج تفاعلي ثري ومتجدّد يقدمه فريق متحف الأطفال، إلى جانب العديد من المؤسسات التعليمية في الأردن، وبعض الفنانين غير التقليديين. ويشمل البرنامج 35 ورشة عمل ونشاط تفاعلي، وعروضًا علمية شيقة على المسرح الخارجي للمتحف، وعرض موسيقي ممتع. ويبدأ البرنامج من الساعة الثانية ظٌهرًا في كلا اليومين.

تتوفر التذاكر مسبقًا من المتحف ونقاط بيع أخرى تابعة للمتحف، للعائلات الراغبين في الحضور. كما يمكن للزوار زيارة الموقع الإلكتروني للمتحفwww.cmj.jo لمعرفة المزيد من التفاصيل عن المهرجان أو عن البرامج والفعاليات الأخرى التي يقدمها المتحف على مدار العام.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. يقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد عن مليونين وسبعمئة ألف زائر.