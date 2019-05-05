“متحف الأطفال” المتنقل يختتم جولة من التعلم الممتع في عجلون

عمان- اختتم متحف الأطفال المتنقل جولته الأولى للعام الحالي في آخر موقع له في محافظة عجلون، بعد أن زار أربعة مواقع أخرى في الرصيفة ومخيم البقعة، ومحافظة الكرك. وقد استقبل المتحف المتنقل مجانا خلال كامل الجولة التي بدأت في شهر آذار (مارس) الماضي أكثر من 12,700 زائر من العائلات والمدارس.

ويحمل متحف الأطفال المتنقل، الذي يعد امتدادا لمتحف الأطفال الأردن في العاصمة عمّان، تجربته التعليمية المجانية للأطفال محبي المعرفة في المحافظات الأردنية، ممن يتعذر عليهم الوصول لمقر المتحف في عمّان. وكانت هذه الجولة بدعم رئيسي من شركة البوتاس العربية، وشركة زين، وINVESTBANK (البنك الاستثماري).

وخلال زيارة لمتحف الأطفال المتنقل الذي يستقر عادة في قاعة رياضية واسعة، أو مسرح لأحد مدارس المنطقة التي يتوقف فيها، يظهر فضول الأطفال وشغفهم بتجربة المحطات التعليمية العديدة التي يقدمها المتحف، فتجد طالبا يستكشف مبدأ توليد الطاقة الكهربائية من المياه وأساليب ترشيدها، وطفلة تقوم بنشاطٍ فني، أو معلمة تشارك طلابها مبادئ علمية بينما يستمتعون بمشاهدة عرض علمي يؤديه فريق المتحف، أو خلال فيلم وثائقي عن الفضاء في القبة الفلكية، وغيرها من الأنشطة والمعروضات والمحطات التعليمية المتنوعة.

وفي زيارته الأخيرة في محافظة عجلون، قدم المتحف للزوار “محطة الزراعة” التعليمية الجديدة بدعم من INVESTBANK (البنك الاستثماري)، طرحت للأطفال بأسلوب تفاعلي موضوع أهمية الزراعة العضوية وفوائد إعادة التدوير ودورهم في تبني سلوكيات إيجابية للحفاظ على البيئة، وخلالها شارك 1,500 طفل بزراعة شتلات لنباتات مختلفة داخل قوارير بلاستيكية.