متحف الأطفال المتنقل يستقبل 34 ألف زائر في عام 2019

مع نهاية جولته الثالثة في عام 2019، في شهر تشرين الثاني الماضي والتي كانت قد بدأت في شهر أيلول؛ استقبل متحف الأطفال المتنقل مجانًا أكثر من 34,000 زائر وزائرة من العائلات والمجموعات المدرسية. وقد كان ذلك ممكنًا بفضل دعم رئيسي ومتواصل من شركة البوتاس العربية، وشركة زين الأردن، وبدعمٍ للمحتوى التعليمي من منظمة مكتبات بلا حدود، وبعثة الاتحاد الأوروبي، و INVESTBANK

وقد غطى المتحف المتنقل ضمن جولاته الثلاث 18 موقعًا في محافظات البلقاء، والزرقاء، والعاصمة، وعجلون، وإربد، والمفرق، ومادبا، ومعان، وجرش. وفي كلٍ منها قدّم محطاتٍ تعليمية متنوعة للأطفال الزائرين الشغوفين بالمعرفة، كالقبة الفلكية ثلاثية الأبعاد، ومحطة صندوق الأفكار المبتكرة، ومحطة الطاقة من حولنا، وغيرها من المحطات والأنشطة التفاعلية، والعروض العلمية، بالإضافة إلى محطة الزراعة الجديدة.

متحف الأطفال المتنقل والذي هو أحد برامج متحف الأطفال الأردن في عمّان، يُعد أحد البرامج المجتمعية التي تعمل على إحداث أثرٍ معرفي طويل المدى في حياة الأطفال الذين يستهدفهم في المحافظات الأردنية، وذلك عن طريق نقل مجالات العلوم بأساليب تعليم مبتكرة وتفاعلية، طاويًا البعد الجغرافي الذي يجعل من الصعب على الأطفال في المحافظات البعيدة الوصول إلى المتحف للاستفادة من برامجه التعليمية.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد عن مليونين وسبعمئة ألف زائر.