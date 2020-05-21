متحف الأطفال يحتفل بعيد الفطر مع العائلات في المنازل خلال الحظر

21 أيار 2020 – لن يمنع الحظر الساري لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر متحف الأطفال الأردن من تقديم احتفالٍ مبهج بعيد الفطر للعائلات في منازلهم. فقد صمّم بدعمٍ رئيسي من بنك الاتحاد برنامجًا إلكترونيًا ليقدمه لمتابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالعيد.

وأبرز ما يضمه البرنامج الممتع هو مسرحية العيد الفُكاهية “جُحا يبيع حماره” والتي تُعرض على صفحات متحف الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة 3:00 بعد الظُهر، وهي مسرحية تم تصميمها وتصويرها من قبل فريق المتحف بأسلوب خيال الظل، لتستمتع بها كل العائلة. كما يشمل البرنامج أفكارًا لألعاب العيد التي تناسب مختلف الفئات العمرية من الأطفال، وكذلك تحديات وألغاز جماعية ممتعة.

كما سيميز برنامج عيد الفطر الإلكتروني احتفاله أيضًا بعيد الاستقلال الأردني الرابع والسبعين، الذي يتزامن هذا العام مع وقت عيد الفطر. ويقدم المتحف في يوم 25 أيار فقراتٍ إلكترونية مستوحاة من هذه المناسبة بدعمٍ من أمانة عمّان، كصناعة طائرة ورقية بألوان العلم الأردني، وشخصية الشيخ خالد التي تطل عبر صفحات متحف الأطفال ليروي حكاية الثورة العربية الكبرى، وقراءة قصة عائلية ممتعة.

ويعتبر هذا البرنامج هو أحد البرامج التعليمية الإلكترونية العديدة التي يقدمها المتحف عبر صفحاته منذ بداية أزمة جائحة كورونا في شهر آذار، والتي تسببت في إغلاق أبوابه مؤقتًا، مما دفع المتحف إلى الخروج بطرقٍ مبتكرة لتقديم محتواه التعليمي عن بُعد للوصول إلى الأطفال في منازلهم، لتكون فرصةً للاستمتاع بوقتهم مع ذويهم في تطبيق الأنشطة ومشاهدة العروض وقراءات القصص وغيرها، مما يخفف وطأة هذا الوقت الصعب عليهم.

ويمكن متابعة برنامج عيد الفطر والمحتوى التعليمي الإلكتروني على صفحات متحف الأطفال الأردن على منصات فيسبوك، وانستجرام، وتويتر.

صفحة الفيسبوك ChildrensMuseumJO

الانستجرام @childrenmuseum