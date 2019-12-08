“متحف الأطفال” يحتفل بعيد الميلاد المجيد



عمان- يحتفل متحف الأطفال الأردن بعيد الميلاد المجيد يومي الجمعة والسبت، 13 و14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، في احتفال للعائلات يقام في مبنى المتحف من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً. وبدعم رئيسي من بنك الاتحاد ومؤسسة ميتلايف الأردن، شركاء برنامج “أعيادنا” من متحف الأطفال، والذي يحتفل ضمنه المتحف بمعظم الأعياد الدينية الرئيسية وبعض الأعياد الوطنية.

خلال برنامج الاحتفال، سيحظى الأطفال من 1-12 سنة برفقة عائلاتهم بأوقات دافئة مليئة بالمحبة والمشاركة. فإلى جانب العروض الموسيقية والراقصة من بعض الفرق المحلية كفرقة القدس للتراث الشعبي، و”فرقة عجقة”، سيستمتع الزوار بالأنشطة التفاعلية، وقراءة القصص، والحرف اليدوية الفنية، والألعاب الجماعية، ومسيرة مبهجة لسانتا. كما سيحضر كورال كنيسة ضاحية الرشيد المعمدانية وكورال مدرسة الراهبات الوردية ليقدموا أجمل تراتيل عيد الميلاد.

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن برنامج الاحتفال عبر موقع المتحف الإلكتروني www.cmj.jo أو الاتصال بالمتحف على الرقم 065411479.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. يقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدم برامج تعليمية ومناسبات وعروضا على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد على مليونين وسبعمائة ألف زائر.