متحف الأطفال يستضيف عرضا علميا عالميا من المملكة المتحدة

عمان- يستضيف متحف الأطفال الأردن العرض العالمي “جاسترونات: مغامرات في الطعام” القادم من المملكة المتحدة، على مسرح مركز الحسين الثقافي، يومي الجمعة والسبت 18 و 19 تشرين الأول(أكتوبر)، وهو عرض علمي مبتكر للأطفال يقدمه الفنان البريطاني ستيفان جيتس.

وعلى غرار العروض العلمية التي يقدمها المتحف لزواره سواء كانت من تقديم فريقه، أو من استضافته، فإن هذا العرض سيتضمن مفاهيم علمية عديدة يقدمها الفنان ستيفان بأسلوب مبسط ومشوّق، من خلال تجارب كيميائية وحيل فيزيائية، وفقرات مبتكرة عن علوم الطعام. ويهدف المتحف من استضافته للعروض العلمية من الخارج، إلى تحفيز فضول الأطفال وتشجيعهم على حب العلوم بمجالاتها المختلفة، وتغيير مفهوم الجمود والجدية عنها، لتصبح مواضيع يستمتعون بدراستها وتعلّمها. وذلك من خلال الأساليب المبتكرة التي يستعين بها خبراء توصيل العلوم خلال هذه العروض.

ومن جهةٍ أخرى فإن العروض العلمية هي أحد أساليب التعلّم التفاعلي التي يتبعها متحف الأطفال في نقل المعرفة إلى الأطفال، وتوصيل العلوم لهم بسلاسة ومتعة، إلى جانب كل ما يقدمه من برامج تعليمية تفاعلية على مدار العام لزواره من العائلات والمدارس.