متحف الأطفال يستقبل معلمين ومديرين من 50 مدرسة خاصة

عمان– استقبل متحف الأطفال الأردن أمس مائة وعشرين معلمًا ومعلمةً ومديرين من خمسين مدرسة خاصة في عمّان، وذلك في يومٍ مفتوح ينظمه المتحف للسنة التاسعة على التوالي وبالشراكة مع كابيتال بنك هذا العام. وتهدف هذه الفعالية السنوية للتواصل مع المدارس وكوادرها التدريسية لتعريفهم بما يقدمه المتحف من برامج وورشات تعليمية تفاعلية لطلابهم، لدعم تعلّمهم المنهجي الرسمي بأساليب مبتكرةٍ لا منهجية.

وقد بدأ اليوم المفتوح بكلمةٍ من مديرة متحف الأطفال الأردن، سوسن الدلق، التي رحبت بالحضور والذي كان بينهم العديد من مدراء ومنسقي الأنشطة والرحلات في المدارس المشارِكة. وذكرت الدلق في حديثها التعليمات المحدّثة للرحلات المدرسية، وحثّت المدارس على تفعيل الزيارات التعليمية إلى متحف الأطفال للاستفادة من المعروضات التفاعلية التي تزيد على 185 معروضة، والفعاليات والأنشطة المقدمة للطلاب على مدار الفصلين الدراسيين الأول والثاني، والمرتبطة جميعها بمواضيع المنهاج المدرسي. وقد استعرضت مديرة التعليم والبرامج، السيدة آية يونس جانبًا مما يتم تقديمه. وقام فريق التعليم في متحف الأطفال بأخذ المعلمين ومديري المدارس ومنسقي الأنشطة في جولةٍ تشمل محطات عدة؛ في كل محطةٍ استعرض فريق المتحف ورشات تفاعلية مصممة خصيصًا لمراحل الروضة والابتدائي، والتي يمكن للمدارس حجزها لطلابهم لتدعم الدروس التي يتعلمونها داخل الغرفة الصفّية.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. يقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد على مليونين وسبعمائة ألف زائر.