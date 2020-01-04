متحف الأطفال يفتتح استديو الفن بدعم من بنك الأردن

عمان- افتتح متحف الأطفال الأردن “استديو الفن” بعد تجديده وتحديثه بدعم من بنك الأردن كشريك للإبداع. استديو الفن هو أحد المرافق التعليمية في متحف الأطفال التي يوفر من خلالها العديد من البرامج والأنشطة التفاعلية الفنية للأطفال ضمن الفئة العمرية من 1- 12 سنة.

ويعد الفن أحد المواضيع الرئيسية التي تشملها برامج المتحف التعليمية على مدار العام، ويقوم فريق التعليم المختص في المتحف بتصميم البرامج والأنشطة الفنية المتنوعة، لتعليم الأطفال العديد من التقنيات الفنية، وإطلاعهم على المدارس الفنية العالمية، كما يتم التعاون مع فنانين بارزين لتقديم الأنشطة خلال العام. وقد أثنى صالح رجب حماد مدير عام بنك الأردن على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمتحف الأطفال، والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات بدعمه برامج ومبادرات المتحف، قائلا: “إن هذا التعاون بدوره ما هو إلا امتداد لشراكتنا الطويلة الهادفة لدعم التعلم التفاعلي المبتكر الذي يقدمه المتحف، ويسعدنا أن نكون شركاء الإبداع الذي يُصنع داخل هذه المساحة الخلاقة بالتحديد، ويسهم في توسيع مدارك الأطفال بتجارب فنية إبداعية.”

ومن جهتها قالت سوسن الدلق، مديرة متحف الأطفال الأردن: “يسعدنا إجراء التحديثات على مرافق حيوية كاستديو الفن في متحفنا، فهذا يساعدنا على تقديم تجربة تعليمية أفضل وأكثر احترافية لزوارنا الصغار، ونحن نثمّن بنك الأردن كشريك تعليمي استراتيجي داعم لرسالة متحف الأطفال.”

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بقرابة ثلاثة ملايين زائر. ومن الجدير ذكره بأن بنك الأردن ينفذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية خلال العام في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية.