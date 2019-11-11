“متحف الأطفال” يقدم فعاليات ثقافية وفنية بمناسبة يوم الطفل

عمان- خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، يقدم متحف الأطفال للعائلات أنشطة وفعاليات بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف العشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في كل عام. وذلك بدعم من البنك العربي، وشركة النسر العربي للتأمين، كشريكين للبرنامج الذي تم تصميمه من قبل المتحف هذا العام ليسلط الضوء بأسلوب فني وتفاعلي على مواضيع حقوق الإنسان، وعلى عناصر التنوع الثقافي حول العالم.

وهذا البرنامج هو أحد برامج “التواصل مع المجتمع” التي يصممها المتحف في مناسبات مختلفة على مدار العام، بهدف توعية زواره بقضايا عالمية واجتماعية وتواريخ مهمة. وتكون في قالب ممتع وتفاعلي للأطفال من خلال أنشطة مختلفة.

وفي هذا اليوم، يجتمع عدد من المتاحف الأردنية ليستقبلوا زوارهم من العائلات والمدارس مجانا، ويقدموا نشاطا تفاعليا في كل منها، للتوعية بهذا التاريخ المهم، ومن ضمنها متحف الأردن، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الدبابات.

أما في متحف الأطفال، فيبرز في برنامجه فن القصص المصورة من خلال المعرض الفني المترجم “سبيرو لحقوق الإنسان” الذي يملأ بهو المتحف الأمامي، وهو بالتعاون مع السفارة البلجيكية، ومن خلال أنشطة فنية للأطفال في استديو الفن والمكتبة، يقومون فيها بتعلم رسم شخصيات كرتونية مع عدد من الفنانين البارزين كعمر العبداللات ولطفي زايد. كما ينظم المتحف فعاليات ثقافية متنوعة في نهاية الأسبوع من 21 حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وهو بالتعاون مع عدد من السفارات في عمّان.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. يقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدم برامج تعليمية ومناسبات وعروضا على مدار العام. وقد رحب متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه بما يزيد على مليونين وسبعمائة ألف زائر.