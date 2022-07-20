متسابقة الراليات فرح تنهل من خبرات والدها

أيمن وجيه الخطيب- حققت متسابقة الراليات الأردنية الشابة فرح زكريا (23 عاما) فوزا مستحقا في النهائيات القارية للاتحاد الدولي “فيا” لاكتشاف المواهب عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لفئة السيدات، التي أقيمت في شهر آذار (مارس) الماضي في حلبة ياس مارينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لتؤكد أنها مشروع بطلة راليات تستحق الوصول للعالمية في حال وجدت الاهتمام المطلوب.

ويعد فوز فرح في النهائيات القارية، إنجازا تاريخيا لفتاة أردنية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهي النجمة التي نهلت من خبرات والدها بطل الراليات والخبير في عالم الرياضات الميكانيكية خالد زكريا، وتتطلع لمزيد من الفائدة والخبرة على يد بطل الراليات العالمي ناصر العطية.

وبعد أن أنهت فرح دراستها الشهر الحالي في تخصص الهندسة الصناعية، تتفرغ حاليا للتدريبات الجادة بإشراف والدها بحثا عن مزيد من الإنجازات.

وسردت فرح زكريا قصتها في عالم رياضات السيارات، في حديث لـ”الغد”، قائلة: “بدأت في العام 2006؛ حيث قمت بجولة استعراضية في سباقات الكارتنيغ على متن سيارة جديدة تم استقطابها من الخارج لدعم التواجد النسوي في رياضة السيارات، ما أدى إلى تشجيع الأهالي لدعم المشاركة النسوية في السباقات، وفي العامين 2007 و2008 تم إدراج بطولة الواعدين في بطولة الأردن للكارتينغ، وكان عدد المشاركين قليلا، والآن أظهرت مدرسة الكارتينغ الواعدين للشهرة والعالمية”.

وأضافت: “بقيت أشارك في بطولات الأردن للكارتنيغ على حلبات نادي السيارات وجوردن سبيد سنتر ومنجا- مادبا، ومن ثم توجهت لسباقات “الكروس”، وفي العام 2021 سنحت لي الفرص للمشاركة في برنامج “رالي ستار” الذي يدعمه الاتحاد الدولي “فيا”؛ حيث يمكن الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات حول العالم من تنظيم مجموعات لاختيار أفضل المواهب حسب البلد، ويمكن تنظيم هذه الأحداث على أجهزة المحاكاة أو قيادة سيارة إنتاج تجاري في مسار متعرج (سلالوم)، وتأهلت إلى نهائيات برنامج رالي ستار المقرر إقامتها في أميركا الشمالية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أنا أتطلع حقا إلى تمثيل الأردن في نهائي السيدات في أميركا”.

وأردفت: “هذا البرنامج يصقل مهارات المتسابقين، ويتيح للمشاركين فرصة تغير حياتهم من خلال الخضوع لسلسلة من الاختبارات والتقييمات المحددة بالوقت. ويتم استخدام النتائج لتحديد من سينضم إلى الفائز في نهائي برنامج (فيا رالي ستار)، وتنافس 24 مرشحاً في نهائي برنامج (فيا رالي ستار) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن تأهلوا عبر التحديات الرقمية أو تحديات سباق التعرج التي تقام فعلياً داخل بلدهم أو عبر الإنترنت، وضمت الإختبارات أيضا دورات تدريبية محددة بالوقت على متن سيارات “تي أن 5” مقدمة من هيئة “لايف ليف أورغانايسيشن” لمتسابق بطولة العالم للراليات ثيري نيوفيل، ومن ثم خاض المتنافسون 6 سباقات مع انطلاق منافسات مرحلة التصفيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى سلسلة من التحديات البدنية والاختبارات الذهنية، أمام لجنة تحكيم، ضمت نخبة من كبار الأسماء في عالم سباقات الرالي، ومن ضمنهم سائقة الراليات الشهيرة برينيللا سولبيرغ”.

وحول استعداداتها المقبلة، قالت فرح زكريا: “سأتدرب في لبنان بإشراف والدي لتوفر السيارات المناسبة (كروس كارت)، نتواصل الآن مع الجهات المعنية من أجل ذلك، ومن ثم سأتوجه في شهر آب (أغسطس) المقبل، برفقة والدي إلى إسبانيا للتدريب بدعوة من البطل العالمي ناصر العطية؛ حيث التقيت به أنا ووالدي على هامش رالي الأردن الدولي العام الحالي، ودعما منه لإعدادي بشكل جيد لخوض النهائيات، سأقوم بالتدريب في مزرعة في اسبانيا التي تضم “Nasser Al Attiyah Racing Camp”، وتضم حلبة مجهزة للسباقات، وأنا سعيدة جدا أن أنهل من مدرسة والدي والعالمي العطية مزيدا من الخبرة”.

ونوهت: “أتمنى أن يحظى المتسابقون الشباب والواعدون مزيدا من الإنجازات، وأن يتوفر الدعم المناسب لهم، من أجل الاستمرار في المشاركة في السباقات الشرق أوسطية والعالمية؛ حيث يتمتع الأردن بخامات فذة في رياضة السيارات ولكن ينقصها الدعم المادي، وهو أمر جيد الوقوف عنده من قبل المؤسسات الأهلية والخاصة، إذ إن رياضة السيارات من الرياضات الباهظة التكلفة وتحتاج دائما إلى الدعم”.