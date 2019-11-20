متسابقون من الأردن وفلسطين ومصر في خاتمة جولات بطولة الأردن لسباقات الدرفت

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات مشاركة متسابقين من الأردن وفلسطين ومصر في خاتمة جولات بطولة الأردن لسباقات الدرفت التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة في ساحة الصيانة في البحر الميت، ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 13 نتيجة. ويقام السباق برعاية إطارت سيلفرستون.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق تقام يوم الخميس بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، وذلك في منطقة الصيانة بالبحر الميت ، وستجري في ذات اليوم والمكان عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بشتو رئيسا، وأعضاء اللجنة علي البلوشي وأيمن النجار وعمر زعرور ويدير السباق موسى حزينة.

المشاركون في السباق

محمد الفقهاء (بي ام دبليوايه 30)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 36)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس)، محمود الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، ياسر الحلو (بي ام دبليوايه 30)، صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، عمر الكخن (بي ام دبليو ايه 30)، هشام عصام (بي ام دبليو ايه 30)، جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، نهار الفرخ ( بي ام دبليو ايه 46) سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، سليمان عوض ( فلسطين) ، (بي ام دبليو ايه 30)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، أحمد شريم (بي ام دبليو ايه 90) محمود ابو عبيد (مرسيدس ايه 190)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، شادي الرخ (فلسطين)، (مازدا مياتا ام اكس 5)، باسم أحمد (بي ام دبليو ايه 30)، رأفت أبو عايشة (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الرحمن الصوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الرحمن خورمة (فلسطين)، (بي ام دبليوايه 30 )، أمير يامين (فلسطين)، (بي م دبليوايه 30 ) شريف اسماعيل (فلسطين) ،(بي ام دبليو ايه 30)، فارس مطور (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، خليل أبو خرمة (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 46)، السيد أبو غريب (مصر)، (بي ام دبليو ايه 90).