متصرف الجيزة يوضح لـ”الغد” أسباب دخوله ساحة مدرسة الطالبية للبنات- صور وفيديو

عمان – الغد – شهدت مدرسة الطالبية للبنات في منطقة لواء الجيزة بعمان، دخول متصرف اللواء محمد العون إلى ساحاتها، برفقة مدير التربية والتعليم في اللواء جلال الجريين.

وحاول المتصرف ومدير التربية التاكد من سير العملية التدريسية، ونقلت مصادر أن المتصرف طلب من مديرة المدرسة “طرد المعلمات من المدرسة لإرسال معلمات إضافي بدلا عنهن”.

بدوره، نفى المتصرف العون، نفى أن يكون طلب من مديرة المدرسة طرد المعلمات المضربات.

وأوضح لـ”الغد” أن زيارته للمدرسة “جاءت للتأكد من مدى التزام المدرسة بقرار المحكمة الإدارية بخصوص فك الاضراب”.

من جانبه، رفض مدير التربية التعليق على الحادثة.