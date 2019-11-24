متضررو الديون الليبية يبدؤون اعتصاما مفتوحا

محمد أبو الغنم

عمان- بدأ المتضررون من أزمة الديون الليبية اعتصاما مفتوحا صباح أمس امام السفارة الليبية في عمان. ردا على عدم التزام الجانب الليبي بدفع مستحقاتهم المالية المترتبة على الحكومة الليبية منذ 2011.

وقال رئيس جمعية المتضررين من الديون الليبية محمد سنان، إن الاعتصام سيكون مفتوحا حتى استلام كافة المستحقات المالية.

وأكد “لم نأخذ شيئا من الجانب الليبي سوى الوعود المتكررة والمماطلة منذ سنوات”.

واضاف ان الاعتصامات بدأت منذ نهاية الشهر الماضي للمطالبة بتسديد الديون، تزامنا مع سوء اوضاع اصحاب المنشآت السياحية المادية وتعرضهم لضغوطات كبيرة، والتي أدت ببعضهم إلى التنفيذ القضائي، اضافة إلى خروج بعضهم من سوق العمل، نظرا لما ترتب عليهم من التزامات مالية كبيرة.

وطالب سنان وزير الخارجية بإنهاء الملف “المزعج” والذي ادى إلى ضرر كبير للعديد من اصحاب المنشآت السياحية “التي تأثرت كثيرا بعدم التزام الجانب الليبي بدفع مستحقاتهم المالية، والتي بلغ عمرها 8 اعوام حيث ترتبت تلك الديون على الجانب الليبي منذ 2011 ولم نأخذ سوى الوعود”.

كما وطالب، السفير الليبي الدكتور محمد البرغثي الاستمرار بجهوده المشكورة في السعي لحل ازمة الديون التي اصبحت مقلقة للعاملين في القطاع، مشيرا إلى “ضرورة متابعة الحوالة المالية التي من المفتروض وصولها نهاية الشهر الماضي”.

ويذكر ان الحكومة الليبية قامت العام الماضي بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالاضافة إلى تركيا والمانيا.

ويشار إلى ان المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت منذ 2011، وهي مستحقات لاكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية بالإضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.