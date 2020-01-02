متضررو الديون الليبية يطالبون الإسراع بدفع مستحقاتهم دون أي خصومات

عمان-الغد- طالبت لجنة الأطباء لمتابعة مستحقات المرضى الليبين الحكومة الأردنية والجهات الرسمية الليبية أن تسارع لدفع كامل المستحقات المترتبة على الجانب الليبي بدون أي خصومات إضافية ولكافة الأطباء والمستشفيات و بدون استثناء وأن لا يتم الاستفراد ببعض المستشفيات التي لديها ظروفها المالية الخاصة، بحسب بيان لها وصل “الغد” نسخة منه.

وتاليا نص البيان:

نداء الى الجهات الحكومية الاردنية والليبية الموقرة؛

اننا كلجنة ممثلة لمعظم الاطباء الاردنين

الذين لهم مطالبات مالية على الحكومة الليبية نثمن موقف وتوجيهات جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم الذي امر الجهات المختصة بدفع تلك الديون للمستشفيات والاطباء الاردنيين،

و اننا اذ نهيب بالحكومة الاردنية والجهات الرسمية الليبية ان تسارع لدفع كامل المستحقات المترتبة على الجانب الليبي بدون اي خصومات إضافية ولكافة الاطباء والمستشفيات

و بدون استثناء وان لا يتم الاستفراد ببعض المستشفيات التي لديها ظروفها المالية الخاصة.

ان لجنه متابعة اجور الاطباء على المرضى الليبين منذ عده شهور متلاحقة وهي تناشد الجهات الحكومية الاردنية بالوقوف الى جانب الاطباء والمستشفيات للحصول على مستحقاتهم من الجانب الليبي التي لم يدفع منها لحد الان ولا اَي فلس لمعظم الاطباء والمستشفيات، وكما علمنا ان اربعة عشر مستشفى خاص لم يدفع لها اطلاقا وهذا يعني انه لابد ان تأخذ الحكومة الاردنية توجيهات جلالة الملك المعظم على محمل الجد والطلب من الجانب الليبي دفع المبالغ المستحقة لكل المستشفيات والاطباء وبدون تأجيل.

الجدير بالذكر ان الديون المترتبة على الجانب الليبي أصبحت قديمة وفاق زمنها الستة سنوات وهذا يعني ان الاطباء والمستشفيات لا ترضى بأي خصومات أخرى لانه لو حٌسبت نسبة الفائدة على تلك الاموال لكانت في اقل تقدير ٣٠٪؜.

ومرة اخرى نشكر جلالة الملك عبدالله المفدي على توجيهاتة ووقوفه مع حقوق مؤسسات واطباء الاردن، ونشكر دولة رئيس الوزراء واصحاب المعالي الوزراء و اصحاب السعادة النواب وعطوفة رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الافاضل الذين تابعوا وطالبوا بحقوقنا.

لجنة الأطباء لمتابعة مستحقات المرضى الليبين.

د حاتم الرواشده

د غازي رمضان

د نشأت هلسه

د وصفي العدوان

د مروان العساف

د خالد تيم