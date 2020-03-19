“متطوعون من أجلك يا وطن”.. مبادرة لجماهير نادي الجزيرة

عمان – الغد – أطلقت رابطة جماهير نادي الجزيرة اليوم الخميس، مبادرة (متطوعون من أجلك يا وطن) بهدف مساندة أي جهة قد تحتاج للمساعدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن الجزيرة على لسان الناطق الإعلامي الدكتور زياد الرميلي، وضع امكاناته في تصرف وزارة الصحة أو أي جهة أخرى هدفها مصلحة الوطن والمواطن.

وقال الرميلي: “نظرا للظروف الطارئه التي يمر بها الأردن والعالم، تعلن إدارة نادي الجزيرة الأردني وضع مقر النادي تحت تصرف وزارة الصحة أو أي جهة حكوميه تدير ملف أزمة كورونا انطلاقا من مسوؤليتها المجتمعية والأخلاقية تجاه وطننا الغالي”.

وأتم: “رابطة جماهير النادي تطلق أيضا مبادرة (متطوعون من أجلك يا وطن) من خلال وضع انفسهم ضمن كادر أي مؤسسة أردنية لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة في أي زمان ومكان”.